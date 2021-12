Algérie: Conférence à Alger des ministres arabes de l'Enseignement supérieur - Un tournant dans le système

Alger — Le directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture (ALECSO) Mohamed Ould Omar, a affirmé, lundi à Alger, que la tenue à Alger de la 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique constitue "un nouveau tournant " dans le système au niveau arabe.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, le DG de l'ALECSO a fait savoir que cette Conférence devra constituer "un nouveau tournant" dans le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le monde arabe, et ce, compte tenu de "l'importance et du volume des questions soumises à l'examen lors de cette conférence, notamment en ce qui concerne le classement des universités arabes et les contours de la vision prospectives quant à l'avenir de ce système".

Après avoir salué "la bonne organisation" de cette session "exceptionnelle", le même responsable a exprimé "sa gratitude et ses remerciements au président de la République, Abdelmadjid Tebboune ainsi qu'au Gouvernement et au peuple algérien hospitalier".

Enfin, M. Ould Omar a plaidé pour "la concrétisation sur terrain des recommandations qui sanctionneront cette Conférence".

Pour sa part, M. Benziane a affirmé que cette rencontre, tenue en marge de cette Conférence, a constitué "une opportunité pour l'échange de vues entre l'Algérie et l'ALECSO à même de renforcer la coopération et déterminer les mécanismes de sa mise en œuvre", relevant "l'existence d'une convergence de vues en vue de la promotion du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique dans le monde arabe".

Pour rappel, la 18e Conférence des ministres arabes de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s'étale sur 3 jours, est organisée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal sous le thème :"l'enseignement supérieur et la recherche scientifique dans le monde arabe à l'horizon 2030: vision et orientations".