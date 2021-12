Algérie: Des agences locales de la CAR dans toutes les nouvelles wilayas

In-Guezzam — La Caisse nationale des retraites (CNR) vient d'inaugurer de nouvelles agences locales dans les dix circonscriptions administratives promues en 2021 au rang de wilayas, dans l'objectif de rapprocher ses services du citoyen, a souligné lundi un responsable de la caisse.

L'inauguration des dix agences de la CNR vise à épargner aux résidents des dix nouvelles wilayas la contrainte de se déplacer vers les wilayas limitrophes, a relevé un cadre central à la CNR, Djaâfar Abdelli, en marge de l'inauguration de la nouvelle agence dans la wilaya frontalière de In-Guezzam.

Le redéploiement de la Caisse dans les nouvelles wilayas intervient dans le sillage du rapprochement de l'administration du citoyen et l'amélioration du service public, a-t-il dit.

Les nouvelles agences locales de la CNR disposent d'un personnel qualifié et de moyens adéquats permettant une bonne prise en charge des questions relatives aux retraités et ayants-droits, conformément à la stratégie du secteur visant l'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des préoccupations du citoyen, a ajouté le responsable.

Des habitants d'In-Guezzam se sont félicités de l'ouverture de l'agence de la CNR qui allègera leurs contraintes et épargnera les longs et couteux déplacements vers la wilaya de Tamanrasset. Des élus et des responsables locaux étaient présents à l'inauguration de l'agence.