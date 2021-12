Algérie: Les Assemblées parlementaires internationales appelées à intervenir contre les crimes de l'occupation israélienne

Ramallah — Le Conseil national palestinien (CNP) a demandé, lundi, aux assemblées parlementaires régionales et internationales d'exercer une pression sur les gouvernements de leurs pays afin de prendre des mesures urgentes pour arrêter les crimes de l'occupation israélienne et des organisations des colons contre les Palestiniens.

Dans une lettre adressée aux chefs des fédérations et assemblées parlementaires régionales et internationales, et aux chefs de parlements spécifiques à travers le monde, le chef du CNP, Saleem Al-Zaanoun a déclaré que "le gouvernement israélien de l'occupation autorise la violence et le terrorisme des colons en leur fournissant la protection et le soutien financier, politique et logistique".

"La vie du Palestinien est profanée par ces organisations coloniales et par l'armée israélienne qui leur assure la protection, la formation et l'armement pour commettre leurs crimes contre des civils palestiniens sans défense dans de nombreuses villes et villages d'El Qods, de Naplouse, de Ramallah, d'El Khalil, de Jénine, de Qalqilya et dans la vallée du Jourdain", a-t-il dénoncé.