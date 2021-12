Algérie: Semaine olympique "sport-Sud" - Domination des cyclistes de la wilaya de Biskra

Biskra — L'épreuve de la petite reine de la semaine olympique "sport-Sud", organisée à Biskra, a été dominée lundi par les cyclistes de la wilaya hôte vainqueurs des premières places dans toutes les catégories.

Chez les benjamins, le coureur Ahmed Yacine Kakech de Biskra a terminé premier la course de 6 km en un temps de 17' 9" suivis de ses partenaires sociétaires Redouane Debab et Younès Keri en deuxième et troisième positions.

Ahmed Himer, également de Biskra, a pris la première place dans la catégorie pupilles en 17' talonné par Salah Laanani, deuxième, et Safouane Belaïd, troisième.

Abdeldjalil Bouteba, également de la capitale des Ziban, a dominé la course de 20 km des minimes en bouclant le circuit en 51' 47" devançant de très peu Abderrahmane Aksa, deuxième, et Abdelwadoud Deghnouch, tous deux de la wilaya hôte.

Cette course cycliste s'est déroulée par un temps propice sur un circuit fermé au centre-ville de Biskra avec pour point de départ et d'arrivée le complexe omnisports d'El Allia et a été marquée par une bonne organisation, selon les organisateurs.

Organisée du 26 au 29 décembre par le Comité olympique et sportif algérien et la direction de la jeunesse et sports de Biskra, la semaine olympique "sport-Sud" met en lice 700 athlètes issus de 17 wilayas dans sept disciplines: cyclisme, volleyball, handball, tennis de table, natation, judo et athlétisme.