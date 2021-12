Algérie: Tizi-Ouzou - Un colloque international sur Abane Ramdane en février 2022

Tizi-Ouzou — Un colloque international sur la vie et le parcours révolutionnaire de Abane Ramdane sera organisé en février prochain à l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO), a-t-on appris lundi des organisateurs.

L'objectif du colloque, indique Mezhora Salhi, enseignante chercheur au département d'Histoire de l'UMMTO est de "cerner son parcours révolutionnaire depuis son adhésion au PPA - MTLD jusqu'à sa mort, en décembre 1957". Et aussi "de faire connaitre le génie de l'homme qui a su rassembler et unifier les Algériens autour de la cause nationale".

Le colloque auquel prendraient part des historiens et universitaires de différentes universités du pays et étrangères, traitera à travers plusieurs axes, des différentes facettes du révolutionnaire, a-t-elle souligné.

Il sera, notamment, question du parcours intellectuel et politique d'Abane, de son élan nationaliste unificateur et rassembleur, son rôle en tant qu'artisan du Congrès de la Soummam en 1956 et son image dans la mémoire militante, a précisé l'universitaire.