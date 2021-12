Maroc: 4ème Congrès national des junior-entreprises marocaines - La CJEM appelle à promouvoir l'employabilité des jeunes

Le fondateur et président d'honneur de la Confédération des junior-entreprises marocaines (CJEM), Omar Benmoussa, a appelé, vendredi à Casablanca, à promouvoir l'employabilité des jeunes et leur insertion professionnelle dans le contexte particulier de la crise de Covid-19. S'exprimant à l'occasion du 4ème congrès national des junior-entreprises marocaines placé sous le thème "Le devenir de l'entrepreneuriat des jeunes: dynamique du développement durable", M. Benmoussa a souligné la nécessité de mettre la junior-entreprise comme un élément dynamique au sein de l'établissement de l'enseignement supérieur pour créer une véritable passerelle entre le monde estudiantin et le marché professionnel, rapporte la MAP.

La junior-entreprise, a-t-il soutenu, vient ainsi pour concrétiser le partenariat public-privé entre différentes parties prenantes et tisser des contrats de réalisations et accomplissements, faisant observer que la CJEM veille dans ce sens à assurer une symbiose de collaboration pour le développement du mouvement des junior-entreprises à l'échelle nationale et la promotion du profil junior-entrepreneur sur la scène marocaine et continentale.

De son côté, la présidente du conseil d'administration de la CJEM, Dounia Kitab, a soulevé que la junior-entreprise au Maroc est une marque déposée qui va permettre aux jeunes-étudiants de se positionner et se démarquer vis-à-vis de la scène entrepreneuriale, en vue de garantir une fluide insertion professionnelle des jeunes.

Pour faire connaître le monde de la junior-entreprise, a-t-elle dit, la Confédération œuvre à garantir un réel accompagnement, précisant qu'au Maroc, quelque 30 juniors entreprises sont présentes partout dans le Royaume à l'heure d'aujourd'hui, dans différents domaines. Tenue en format hybride, cette rencontre de deux jours offre une occasion indéniable de partage, de networking et d'échange entre les junior-entrepreneurs fédérés par la Confédération.

Ce congrès constitue aussi une plateforme d'échange entrepreneurial et professionnel par excellence accueillant un panel d'investisseurs, d'entrepreneurs et d'incubateurs ainsi que de dirigeants d'entreprises. Pour cette quatrième édition, la CJEM opte encore pour un format hybride via une plateforme digitale 3D.

Une décision qui émane de la volonté ardente de la Confédération d'accueillir un nombre illimité d'invités, et ce, partout dans le monde. Des colloques, des success story des master class et des sessions d'échanges sont aussi au rendez-vous.

En effet, cette édition est caractérisée par l'organisation, pour la première fois, d'un think thank, une commission composée des junior-entrepreneurs qui envisagent de mener une étude de terrain étalée sur 3 mois autour de la problématique de "l'Employabilité des jeunes au Maroc", et qui fait l'objet d'un débat propice autour d'une table ronde en la présence d'invités de renom positionnés au cœur de la scène économique marocaine.