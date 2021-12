Afrique: CAN 2021 - Riyad Mahrez, en route vers une quatrième participation

Actuellement meilleur buteur de Manchester City, l'international algérien Riyad Mahrez s'apprête à vivre sa quatrième Coupe d'Afrique des nations au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Le vainqueur de l'édition 2019 en Égypte avec les Fennecs remet donc en jeu le titre avec l'espoir de doubler la mise. Surtout, il fait partie des stars du ballon rond qui fouleront les pelouses camerounaises. Même si l'ancien joueur de Leicester ne pourra être présent au Qatar pour le début de la préparation des Verts. Mahrez devrait arriver au Cameroun tardivement et ne pas jouer les deux matches de préparation face à la Gambie le 1er janvier et contre le Ghana prévu le 5 janvier. En effet, les joueurs internationaux concernés par la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun peuvent jouer avec leur club jusqu'au 3 janvier, a annoncé la Fédération internationale de football dimanche 26 décembre 2021.

La désillusion ...

Riyad Mahrez a commencé sa carrière internationale en 2014, à l'âge de 23 ans, à l'occasion du stage pré-Mondial au Brésil. Le 2 juin 2014, il fait définitivement partie de la liste des vingt-trois joueurs retenus par Vahid Halilhodžić pour la Coupe du monde. " Mon père me prenait souvent avec lui en vacances en Algérie, je me sentais depuis plus Algérien, et ça me tenait à cœur de porter le maillot de l'Algérie, avait-il expliqué sur le plateau du Canal Football Club. Je suis content d'avoir exaucé ce rêve. " C'était un joli coup de la part de la Fédération algérienne. À l'époque, Riyad Mahrez n'avait pas encore cette dimension.

En 2015, après un Mondial mémorable où l'Algérie s'offre un huitième de finale face à l'Allemagne, Riyad Mahrez se retrouve en Guinée équatoriale, avec le Français Christian Gourcuff aux commandes. Mais l'aventure se termine en quarts de finale et les Fennecs quittent la compétition après la défaite face à la Côte d'Ivoire, future championne d'Afrique (3-1). Deux ans plus tard au Gabon, l'Algérie entraînée par Georges Leekens quittera la compétition par la petite porte sans pouvoir passer le premier tour.

... Avant la conquête

Deux ans plus tard, au Caire, c'est la consécration pour Riyad Mahrez avec cette finale gagnée face au Sénégal. " C'est le plus beau titre. C'est magique de gagner avec son pays. Merci à Djamel Belmadi. Tout était parfait avec lui ", racontait-il à RFI.

En demi-finale face au Nigeria, Mahrez avait inscrit sur un coup franc le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90e+5 / 2-1). " C'est mon but le plus important en sélection. On est heureux de rendre le peuple fier, c'était notre objectif. C'est mon rêve de remporter la Coupe d'Afrique, il reste un match. On va se concentrer, car ce sera une autre bataille contre le Sénégal ", avouait-il. Riyad Mahrez avait déjà été buteur lors du premier match face au Kenya et en huitièmes de finale contre la Guinée. " Mahrez est le genre de joueur qui vous envoie en finale, s'était réjoui en conférence de presse son sélectionneur Djamel Belmadi. Il se met au diapason de l'équipe, il veut plus que jamais être un leader. Je ne suis pas un entraîneur qui base son équipe autour d'un joueur, mais le leader apparaît tout seul. "

Né à Sarcelles (Val-d'Oise), formé à Quimper, Mahrez avait permis à Leicester City de remporter son premier titre dans le Championnat anglais en 2016 (élu meilleur joueur de Premier League avec 17 buts et 11 passes décisives). Avec son parcours de footballeur atypique, loin des lignes tracées des centres de formation, le premier Africain à recevoir le prix de meilleur joueur du championnat anglais pourrait, comme Samuel Eto'o, s'offrir au Cameroun une deuxième CAN d'affilée.