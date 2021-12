Afrique: Organisation de la CAN 2023 - La côte d'ivoire en immersion au cameroun

La Côte d'Ivoire accueillera la Coupe d'Afrique 2023 après celle du Cameroun. Au terme de la CAN 2021 Cameroun, le flambeau sera remis à la Côte d'Ivoire. Au-delà de l'enjeu sportif, la délégation ivoirienne au Cameroun sera en immersion. C'est ce qu'a indiqué Mme Yao Lydie directrice de la communication du ministère chargé des Sports au cours d'un point de presse ce lundi 27 décembre 2021

"Le flambeau de l'organisation de la CAN sera remis à la Côte d'Ivoire à travers le Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football (Conor FIF). La CAN 2021 est donc une opportunité pour notre pays à travers toutes les entités en charge de l'organisation dans notre pays, du plus important événement sportif africain, pour se mettre en immersion et en imprégnation afin de s'inspirer de l'expérience camerounaise", a t elle déclaré.

Pour permettre aux ivoiriens de s'imprégner du niveau d'organisation d'une telle compétition , la CAF a "autorisé" l'intégration de 6 acteurs ivoiriens clés dans le noyau fermé du monitoring de l'organisation au Cameroun. "

Toujours à ce sujet, ne pouvant matériellement et techniquement s'occuper de nos équipes en immersion pendant la compétition, les experts de la Confédération Africaine de Football (CAF) ont autorisé l'intégration d'une task force de 6 acteurs ivoiriens clés (dont 2 personnes de l'ONS, 2 de la FIF et 2 du COCAN) dans le noyau fermé du monitoring de l'organisation au Cameroun. Ceux-ci intègreront le bureau opérationnel qui sera mis en place en février 2022 en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023", a annoncé le directrice de la communication du ministère chargé des Sports.