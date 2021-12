Cote d'Ivoire: Lutte contre la criminalité financière - Le Pôle Pénal Économique et Financier doté de matériels roulant et informatique

Le Pôle Pénal Économique et Financier sis à Cocody-Angré a reçu du matériels roulant et informatique, le jeudi 23 décembre 2021, en présence du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé.

Ce sont 01 véhicule de type fourgon, 02 Pick-up, 03 véhicules de type 4X4, 02 véhicules de liaison, 13 ordinateurs portables et 07 ordinateurs de bureau, d'une valeur totale de 300 millions de Fcfa qui ont été remis au Pôle Pénal Économique et Financier, indique le ministère de la justice et des Droits de l'Homme.

Une occasion, pour le Garde des Sceaux de réaffirmer la détermination de l'État de Côte d'Ivoire à lutter contre la criminalité financière qui mine l'économie mondiale.

Mme Esso Blanche Abanet, Magistrat, présidente du Pôle Pénal Économique et Financier, a présenté la structure qu'elle dirige.

Elle a fait savoir que le Pôle, qui a une compétence nationale, a vu le jour officiellement le 29 janvier 2020 et comporte en son sein des acteurs de toute la chaine pénale (Poursuite-Instruction et Jugement) ayant une formation spécialisée aussi bien dans la poursuite que la répression de la criminalité financière.