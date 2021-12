Cote d'Ivoire: Indenié-Djuablin - Une fête de Noël magique pour 5000 enfants

C'est à une célébration de la fête de Noël magique, qu'ont eu droit quelque 5000 enfants de l'Indenié-Djuablin, ce lundi 27 décembre, à l'esplanade de la Sous-préfecture d'Agnibilekrou. Avec à la baguette magique de la solidarité et du partage, ainsi que dans la peau du Père Noël, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana.

Ces filles et garçons issus de la commune et des dizaines de villages environnants, en plus des cadeaux féeriques, se sont vus offert un spectacle inoubliable ! Chantant, dansant et jouant dans une ambiance paradisiaque, ils n'avaient rien à envier à tous leurs petits camarades du monde entier en cette période festive.

C'est Mme Victoire Halaoui-Niahoulou, Secrétaire générale de Préfecture, au nom du Préfet de région et des populations, qui a exprimé la gratitude de toute la région au " Papa Noël " Siandou Fofana. Qui, lui, s'est plutôt mis à la place des enfants, des décennies lointaines auparavant, pour dire qu'en tant que fils et cadre de la Région, il a le devoir de donner plus ou, à tout le moins, autant qu'il a reçu de ses pères. Et d'inviter "ses" enfants et tous les Ivoiriens à cultiver, en plus de l'amour du travail bien fait, l'amour du prochain.

Arborant son manteau de " Vagabond de la charité ", c'est à une caravane de distribution de cadeaux supplémentaires et de kits alimentaires à laquelle Siandou Fofana a sacrifié à travers Agnibilekrou, avec ses équipes mobilisées pour traduire par des actions concrètes l'élan d'une " Côte d'Ivoire Solidaire ", en cette période des fêtes de fin d'année.