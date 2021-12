Cote d'Ivoire: Bingerville/Covid-19 - Des kits de protection ont été distribués aux populations

Des kits de protection contre la Covid-19 ont été distribués aux populations, ce lundi 27 décembre à Bingerville.

Neuf villages de la circonscription ont été sélectionnés pour cette première phase. Chacun a reçu neuf dispositifs de lavage des mains constitués chacun de table, de seau, de réceptacle d'eau et de poubelle. En plus de ces dispositifs, chaque village bénéficiaire a reçu cinq cartons de savon liquide, cinq cartons de gel main, cinq paquets de gel de poche et cinq paquets de cache-nez.

Rappelons que ce dont provenant du ministère de l'assainissement et de la salubrité s'inscrit dans le cadre de la mission de sensibilisation des populations contre la Covid-19 lancée le 4 décembre dernier et qui devrait concerner 224 villes du pays.

Le sous-préfet Oswald Bédia Anoh a indiqué que ce don se faisait ce jour-là en prélude à une vaste tournée de sensibilisation à la lutte contre la propagation de cette pandémie. Surtout qu'elle présente de plus en plus de nouvelles variantes dont la plus récente est Omicron.

Le commandant a ensuite instruit les chefs des villages bénéficiaires du jour au nombre de trois d'exhorter leurs populations respectives au respect des consignes édictées par le gouvernement en matière de lutte contre la Covid-19. Il s'agit en l'occurrence de Santai, Élokaté et Adjamé-Bingerville. " Je constate de plus en plus un relâchement au niveau du respect des gestes barrières. Cela n'est pas une bonne pratique. Protégeons-nous parce que la Covid-19 est réelle. Je vous demande de faire bon usage de ce matériel à vous offert par le gouvernement ", a recommandé le chef local de l'administration. Puis, il a annoncé pour très bientôt la tournée de sensibilisation élargie à tous les villages de la circonscription afin d'aider à éradiquer cette pandémie.

Message bien reçu par les chefs présents à l'instar d'Awaka Agbo Ghislain d'Akouè-Djèmin (Adjamé-Bingerville) qui a remercié les autorités d'avoir pensé aux villages de Bingerville. " Nous sommes honorés d'avoir été choisis parmi tant de localités pour le lancement de cette distribution de kits. Merci au président de la république et à son gouvernement qui ne ménagent aucun effort pour préserver la bonne santé des populations ", a-t-il déclaré.

Ouallo Louis de la direction de l'assainissement en milieu rural au ministère pilotant l'opération, a déclaré que neuf villages sont concernés par cette phase. Il s'agit notamment de Santai, Elokaté, Adjamé-Bingerville, Akouédo Attié, Brègbo, Adjin, Akandjé, Akouè-Agban et M'Batto-Bouaké qui devraient tous recevoir leurs dotations ce jour.

À son tour, il a lancé un appel aux populations de ne pas baisser les bras contre ce virus qui continue d'endeuiller des familles. Vivement que ce dont soit utilisé à bon escient afin de contribuer à freiner la propagation de la maladie.

