Afrique: [Dossier] Trentenaire de la fin d'un empire pas comme les autres - Il était une fois l'Urss...

Urss, les prémisses d'une dislocation

Ayant tenu tête pendant une cinquantaine d'années au bloc de l'Ouest incarné par les États-Unis, l'Urss se désagrège au début des années 1990. Les causes de cette dislocation plongent leurs racines au milieu des années 1980 et se manifestent par une succession de faits qui, mis bout à bout, permettent de comprendre que l'éclatement du Bloc de l'Est était devenu irréversible.

Chute, effondrement, éclatement, dissolution, démembrement, dislocation... , les termes utilisés en son temps pour qualifier la fin de l'Empire soviétique, il y a trente ans, sont révélateur d'un choc émotionnel pour un événement qui allait rebattre les cartes de la géopolitique mondiale. On est le 26 décembre 1991, les poussées nationalistes et les velléités indépendantistes des Républiques soviétiques appelées aussi pays satellites viennent de sonner le glas de l'Union des Républiques soviétiques socialistes (Urss). Pourtant, l'ancien héritier du vaste et multinational Empire russe balayé par la Révolution bolchevik en 1917 avait pu résister, par le passé, aux assauts de l'Armée nazie entre 1939 et 1945 et tenir tête aux États-Unis durant ce qui a été appelé la Guerre froide (1945-1989).

Ce 26 décembre 1991 donc est l'épilogue d'un narratif historico-politico-social dont le prologue fut entamé au milieu des années 1980, plus précisément en 1985 avec l'avènement à la tête de l'Urss de Mikhaïl Gorbatchev, un apparatchik qu'on peut qualifier d'éclairé en comparaison avec ses devanciers Staline, Khrouchtchev, Brejnev.

Par un concours de circonstances dont seul le destin détient les ressorts (Brejnev, Andropov et Tchernenko se succèdent et décèdent en trois ans), Gorbatchev prend les rênes du pouvoir d'un État fédéral qui regroupe, depuis 1922, une quinzaine de Républiques socialistes soviétiques. Très vite, le nouvel homme fort de Moscou, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, mène une politique de réformes appelée Perestroïka (restructuration) reposant sur le Gladnost (la transparence). Cette tentative d'ouverture économique et de restructuration de la société s'explique par le fait qu'au sein des Républiques soviétiques, la soif de se libérer de la dictature imposée par le Parti communiste devenait de plus en plus forte.

La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 constituait la première brèche dans le rideau de fer. Ce qui en a découlé, la réunification de l'Allemagne, renforce davantage le désir d'émancipation des États soviétiques du joug russe, pays qui constituait la clé de voûte de l'Urss. Les tensions en Tchécoslovaquie, en Roumanie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne, au début des années 1990, annonçaient l'inéluctabilité du délitement futur de l'Urss.

Et c'est la Lituanie, la première de cordée, qui donne le ton en proclamant son indépendance en mars 1990. En janvier 1991, les troupes soviétiques interviennent pour rétablir l'ordre. Cela se termine dans un bain de sang. Après le retrait de l'armée, Gorbatchev tente de négocier un nouveau traité pour sauver l'Urss. Échec ! Opposés aux réformes en cours impulsées par ce dernier, des conservateurs communistes fomentent un putsch le 19 août 1991 contre lui. Le pronunciamiento fait pschitt. Il n'empêche, l'Urss était devenue trop fragile de l'intérieur pour survivre à de tels chambardements. Ainsi, entre août et septembre, neuf Républiques soviétiques déclarent leur indépendance. Le 8 décembre, à Minsk, les dirigeants russe, ukrainien et bélarusse signent l'acte de dissolution de l'Urss. Deux semaines plus tard, le 21 décembre, 11 pays membres décident de mettre un terme à l'État fédéral. Le bloc de l'Est s'est définitivement disloqué. Quatre jours après, Mikhaïl Gorbatchev démissionne. Le lendemain, 26 décembre, l'Urss appartenait déjà à l'histoire. Le politologue américain d'origine japonaise Francis Fukuyama, lui, préfère parler de " fin de l'Histoire ".

Du " soft power ", ou la politique étrangère du Sénégal face au communisme

Pendant la guerre froide, le Sénégal est resté fidèle à ses principes diplomatiques marqués par le " soft power " et la non-ingérence. Toutefois, notre pays a toujours rappelé son ouverture au monde.

Petit pays par la taille, le Sénégal est un État à la diplomatie dynamique et " aux positions attendues au plan international " depuis son accession à l'indépendance, rappelait récemment le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, lors de l'adoption de son budget 2022, à l'Assemblée nationale. Pendant la guerre froide, le monde était marqué par une bipolarisation entre les blocs de l'Est et de l'Ouest. Cependant, notre pays, adepte de la diplomatie de la non-ingérence et du " soft power ", a traversé cette période jusqu'à l'éclatement de l'Urss en défendant une position de non aligné, malgré une proximité avec les pays occidentaux comme la France. Ce " soft power ", qui peut être défini comme la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur par un ensemble de moyens autres que coercitifs (contrairement au " hard power "), est un legs de Léopold Sédar Senghor perpétué par ses prédécesseurs.

Dans son article universitaire intitulé " la politique étrangère du Sénégal de Léopold Senghor à Macky Sall ", le Professeur Mürsel Bayram de l'Institut d'études orientales et africaines de l'Université des Sciences sociales d'Ankara, a expliqué que pendant la guerre froide, le Sénégal, sous Senghor et Abdou Diouf, a suivi une politique étrangère généralement pro-occidentale, malgré les relations diplomatiques qu'il avait établies avec l'Union soviétique en 1962 (Ria Novosti, 2019) et malgré le fait que le Parti socialiste (Ps) était au pouvoir au Sénégal. Ayant adopté un socialisme africain dérivé de l'expérience française et décrit comme " la voie médiane " entre le marxisme soviétique et le libéralisme américain, Senghor considérait la France comme le leader naturel d'une Europe indépendante et un défenseur des intérêts du Tiers Monde, explique le spécialiste en relations internationales et en politique étrangère africaine. Le premier Président du Sénégal voyait dans une alliance entre l'Europe et l'Afrique le meilleur espoir de fournir une " troisième force " pour contrer la domination politique des superpuissances américaines et soviétiques.

Après la guerre froide, la position du Sénégal est restée la même et la diplomatie du " soft power " a été poursuivie. Le Professeur Bayram de confirmer, à ce propos, que la transition vers l'après-guerre froide n'a pas beaucoup modifié l'orientation de la politique étrangère du Sénégal. " Des changements considérables ont été observés en particulier dans les relations grandissantes avec les pays asiatiques pendant la présidence d'Abdoulaye Wade, alors que Dakar entretient des relations plus diversifiées durant le mandat de Macky Sall. Ces caractéristiques signifient que le Sénégal adapte habilement ses relations extérieures à l'évolution du milieu politico-économique international ", a tranché Mürsel Bayram.

Samba Sy, Sg du Pit : " Ce n'est pas parce qu'une expérience n'a pas abouti que toute la perspective est bouchée"

L'effondrement de l'Union soviétique a été brutal, mais il n'a pas empêché les communistes sénégalais de poursuivre leur trajectoire. C'est du moins ce qu'a fait savoir Samba Sy, Secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (Pit) du Sénégal, par ailleurs Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.

C'est un secret de polichinelle que de dire qu'au Sénégal, les partis communistes étaient à leur apogée dès les premières heures des indépendances. Beaucoup d'hommes politiques sénégalais se réclamaient de cette idéologie. Mais après l'effondrement de l'Union soviétique, le degré d'influence de l'idéologie marxiste-léniniste a commencé à reculer dans le pays. Quel a été l'effet de cet effondrement auprès des communistes sénégalais ?

Répondant à cette question, le Secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (Pit) du Sénégal, Samba Sy, par ailleurs Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions déclare d'emblée : " Il est évident que ce qui s'est passé concernant l'Union soviétique n'est pas anodin. Il s'agit d'un basculement qui a retenti à l'échelle planétaire et qui a changé bien des choses. La donne géopolitique internationale a changé et l'impact continue jusqu'à présent sous différents aspects ".

Poursuivant son argumentaire, il indique qu'au Pit, ils n'ont jamais été des fétichistes. " Nous n'avons pas eu un grand frère à qui nous aurions donné la délégation et le pouvoir de penser et de réfléchir pour nous, de nous représenter et qui serait l'alpha et l'oméga de notre action. Nous sommes des internationalistes et nous étions très attentifs à ce que les partis frères font. Mais nous avons une ligne d'action qui est originale. Elle est inspirée du vécu au plan local ".

Il renchérit : " Quand on "fétichise ", quand on imite les autres, ce qui se passe ailleurs retentit sur vous de manière absolument significative, et cela peut être paralysant. Mais, puisqu'aucune réalité locale n'est réductible à une autre, nous avons vécu ce qui s'est passé là-bas. Nous n'aurions pas souhaité que les choses se développent telles quelles, mais nous avons continué notre parcours en nous disant que voilà une expérience qu'on n'a pas réussie ".

Pour autant, indique le Ministre, ce n'est pas parce qu'une expérience n'a pas fondamentalement abouti qu'on devrait dire que toute la perspective est bouchée. Au contraire, il faut en tirer les enseignements et essayer d'avancer. " Les enseignements c'est que quand on veut faire le bonheur des hommes, il faut le faire avec eux. C'est vrai que la lumière est utile, c'est vrai que l'action organisée est utile, mais il ne faut jamais aller trop vite. Si l'Union soviétique a connu cet effondrement, c'est en partie lié au gros travail de sape d'un ensemble de forces coalisées à l'international qui n'en voulaient pas ".

Dakar, une des premières capitales à reconnaître la Russie

Le Sénégal a été l'un des premiers États africains à reconnaître la Fédération de Russie suite à l'effondrement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (Urss) le 26 décembre 1991.

Le Gouvernement avait pris l'engagement de reconnaître l'indépendance et la souveraineté des autres Républiques issues de l'ex-Urss. Le 7 janvier 1992, à l'issue du premier Conseil des ministres de l'année, le Gouvernement d'Abdou Diouf prenait l'acte de reconnaissance. Il s'agissait de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres du premier Gouvernement élargi à l'opposition où siégeait Me Abdoulaye Wade, alors Ministre d'État auprès du Président de la République Abdou Diouf, avec à la tête le défunt Habib Thiam, Premier ministre. À l'époque, Djibo Leity Kâ était Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères.

Dans le document publié en encadré du communiqué du Conseil des ministres, il était écrit : " Le Gouvernement de la République du Sénégal a pris acte de la Déclaration d'Alma Ata, selon laquelle la Fédération de Russie " exerce désormais les droits et obligations internationales de l'ancienne Union des Républiques socialistes et soviétiques (Urss), y compris ceux découlant de la Charte de l'Organisation des Nations unies (Onu) ". Et le document de poursuivre : " En conséquence, le Gouvernement entend œuvrer dans le sens de la consolidation des relations de coopération avec la Fédération de Russie, conformément aux objectifs de la Charte de l'Organisation des Nations unies. Enfin, l'État du Sénégal concluait qu'il a en outre décidé de reconnaître l'indépendance et la souveraineté des autres Républiques de l'ex-Urss.

Nouvelle donne...

Avec cette nouvelle donne, la coopération entre nos deux pays s'est vivement renforcée avec la réouverture de notre mission diplomatique à Moscou en 2004, après sa fermeture quatre ans plus tôt suite à la disparition du communisme. Deux ans auparavant, les 40 ans des relations diplomatiques ont été célébrés à Dakar avec la fête offerte par l'ambassadeur de Russie. Au cours de ces dernières années, des opérateurs économiques sénégalais ont eu à séjourner à Moscou pour voir les opportunités d'affaires. Dans le domaine des médias, l'agence de presse russe Novosti a reçu des confrères du Quotidien Le Soleil en 2002, avant de venir visiter notre pays pour poser de nouveaux jalons de coopération entre les deux organes.

Des ondes de choc jusqu'en Afrique

L'Afrique a, très tôt, subi les signes avant-coureurs de l'effondrement de l'Urss en 1991, notamment avec la chute du Mur de Berlin en 1989, prélude à la fin du Bloc de l'Est. Un ensemble de facteurs endogènes et exogènes a provoqué l'ouverture démocratique, la chute de régimes, la fin de l'apartheid...

Les ondes de choc de l'effondrement du Bloc de l'Est n'ont pas épargné l'Afrique, l'un des enjeux et théâtre d'opération de la rivalité Est-Ouest sur fond de Guerre froide. Les premiers signes étaient déjà perceptibles avec la chute du Mur de Berlin en septembre 1989. L'Empire soviétique perdait davantage pied en Afrique, malgré son importante assistance de tous ordres pour exporter l'idéologie communiste par un soutien aux mouvements de lutte pour l'indépendance (Mpla en Angola, Frelimo au Mozambique, Fln en Algérie) et un accompagnement aux nations nouvellement émancipées.

Cette assistance (prêts et crédits, livraison de denrées alimentaires et de produits stratégiques, assistance militaire, réalisation d'infrastructures) atteint son apogée sous Nikita Khrouchtchev (1958-1964) et Leonid Brejnev (1964-1982). Près de 240.000 étudiants sont ainsi formés en Afrique et 60.000 en Urss, selon le journal " Nezavisimaya Gazeta ". Parfois appuyée par l'intervention directe de Cuba, une coopération militaire très intense s'établit avec l'Angola, la Somalie, l'Éthiopie, le Congo, la Guinée, le Mozambique, l'Algérie, le Mali, l'Égypte, la Lybie.

Des partenariats solides sont aussi tissés avec les pays qui ont voulu couper radicalement le cordon avec les anciennes puissances colonisatrices (la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, le Ghana de Kwame Nkrumah, le Mali de Modibo Keïta, l'Éthiopie sous la houlette de Mengistu Haïle Mariam). Toutefois, les liens avec l'Urss n'étaient pas l'apanage des régimes marxistes-léninistes (Angola, Éthiopie, Bénin de Mathieu Kérékou) ou prosoviétiques (Algérie, Libye, Ghana, etc.). Des pays pro-occidentaux ont, eux aussi, joué la carte des deux blocs ennemis, selon leurs intérêts du moment.

Avec la chute du Mur de Berlin, c'est le début de la fin du compagnonnage avec un géant à genoux sur le plan économique, mais qui a laissé une " empreinte très importante dans l'imaginaire collectif " (dixit Tatiana Smirnova, chercheuse de l'université du Québec à Montréal). L'onde de choc de l'effondrement de l'Urss allait forcément se faire ressentir en Afrique. Une nouvelle dynamique en faveur de la démocratie libérale est enclenchée pendant que des régimes prosoviétiques sont confrontés à une crise économique et à la contestation populaire, lancée depuis le discours de La Baule de juin 1990.

Des Conférences nationales souveraines précipitent l'ouverture démocratique qui débouche au pluralisme démocratique " en créant de nouvelles règles de jeu, en évinçant les dictateurs les plus violents et en élargissant le spectre des possibles ", analyse Pierre Jacquemot, Maître de Conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. Des alternances démocratiques surviennent dans des pays comme le Bénin et la Zambie dès les premières élections multipartites. Avec la fin du parti unique, on assiste, de 1990 à 1999, à 192 élections présidentielles et législatives dans 45 pays africains. Même si elle a montré ses limites, " la démocratisation par l'élection " a été le principal acquis des mobilisations des forces pro-démocratiques au début des années 1990, constate M. Jacquemot.

La lutte contre l'extension du communisme prenant fin avec la disparition de l'ennemi soviétique, les alliances géostratégiques de l'Occident avec des régimes peu fréquentables, tels que celui de Mobutu du Zaïre, perdent tout sens. Ce qui oblige des dictateurs à accepter une ouverture politique pour mieux s'accrocher au pouvoir ou pour assister, impuissants, à leur propre chute. Dans la même veine, le régime d'apartheid en Afrique du Sud, tributaire du soutien des Occidentaux pour contenir le communisme en Afrique, est condamné à céder la place à l'Anc de Nelson Mandela, qui avait déjà pris ses distances avec l'idéologie socialiste. " Cela a pu calmer l'inquiétude du gouvernement sud-africain de voir un régime socialiste ou communiste prendre le pouvoir lors de la transition postapartheid ", explique Stephen Sparks, Professeur d'histoire à l'Université de Johannesburg.

Par ailleurs, la débâcle de l'Urss en Afghanistan a éparpillé les métastases du terrorisme jusqu'en Afrique (Égypte, Libye, Algérie, pays sahéliens, Corne de l'Afrique, etc.) lorsque les combattants alliés des États-Unis se sont sentis lâchés par les Américains après le départ des troupes soviétiques. Et, s'intéressant de près à l'Afrique, Vladimir Poutine chercherait-il à restaurer une grandeur d'antan au profit de la Russie, héritière de l'Empire soviétique ?

De la bipolarisation au terrorisme

D'un affrontement par pays interposés entre Moscou et Washington, le monde est passé à une lutte contre le terrorisme.

Une image à elle seule va résumer le monde d'après. C'est une photo prise lors de la conférence de Yalta. En effet, du 4 au 11 février 1945, le Premier ministre britannique Winston Churchill, le Président soviétique Joseph Staline et son homologue américain Franklin D. Roosevelt se sont réunis dans cette ville au bord de la mer Noire, en Crimée, afin de régler les problèmes posés par la défaite des Allemands lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce cliché est un jalon dans la bipolarisation du monde qui va véritablement démarrer en 1947 pour finir en 1991 avec l'effondrement de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques (Urss). L'Amérique, qui est entrée dans le conflit du côté des Occidentaux, a fortement contribué à défaire le bloc de l'Est cristallisé par Moscou. Au gré de leurs intérêts et de leurs ambitions, Américains et Russes imposent au reste du monde un rapport de forces qui va redessiner les cartes et donner un nouveau sens aux relations internationales.

Pendant cette période de bipolarisation, le monde subit les affrontements entre les deux superpuissances, en l'occurrence les États-Unis et l'Urss, et de manière plus large, l'Otan et le Pacte de Varsovie. Cet affrontement idéologique entre la démocratie américaine et le communisme soviétique qui se fait par alliés interposés se résume principalement en quelques dates. Outre la conférence de Yalta, on peut citer la doctrine Truman du nom du président américain de l'époque qui a présenté en mars 1947 sa doctrine du containment pour fournir une aide financière et militaire aux pays menacés par l'expansion soviétique. De l'isolement, Washington passe à l'interventionnisme. C'est dans cette optique que le Secrétaire d'État Georges C. Marshall propose, en juin 1947, un plan dérivé de son nom visant à venir financièrement en aide à l'Europe dévastée par la guerre. Pour répondre à la doctrine Truman, Andreï Jdanov, le bras droit de Staline, propose, le 22 septembre 1947, à Varsovie, le Kominform. Entre 1948 et 1949, les Russes imposent le blocus de Berlin pour endiguer la fusion entre les zones allemandes administrées par Londres et Washington et étouffer les deux millions de Berlinois qui vivent à l'Ouest. Le général américain Clay organise un pont aérien pour les ravitailler, obligeant Moscou à lever le blocus.

L'Axe du mal

Le 25 juin 1950, n'eût été le refus de Harry Truman d'utiliser l'arme atomique, le monde allait basculer dans une troisième Guerre mondiale. Tout est parti de la péninsule coréenne lorsque les troupes communistes de la Corée du Nord franchissent le 38ème parallèle qui sépare le Nord, sous influence soviétique, et le Sud, sous influence américaine. Cette bipolarisation a été contestée par le Mouvement des non-alignés issu de la Conférence de Bandung en 1955. L'Allemagne de l'Ouest, sous contrôle occidentale, a profité du Plan Marshall pour se relever. Une émergence qui provoque un exode massif d'Est en Ouest. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur de Berlin est érigé pour arrêter les départs vers la partie ouest. Il s'en suivra, en octobre 1962, la crise des missiles de Cuba qui a choisi le camp communiste à la suite du renversement de la dictature de Batista par un certain Fidel Castro. En avril 1985, le nouveau Chef de l'Urss, Mikhaïl Gorbatchev, met en place une politique de transparence (Glasnot) et de restructuration du régime communiste (Perestroïka) pour réformer l'Union soviétique en conciliant socialisme et démocratie. Il s'en suivra la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et la réunification de l'Allemagne et la dislocation de l'Urss le 26 décembre 1991.

Contrairement à cette période tumultueuse, on a noté une accalmie relative dans les relations internationales; du moins jusqu'au 11 mai 2001. Ce jour-là, les deux tours jumelles du World Trade Center de New York et le Pentagone notamment furent l'objet d'attaques terroristes. Le Président américain Georges Bush promet que son pays sera vengé. Il définit son " axe du mal ", traque Ben Laden (avant qu'il ne soit tué par les soldats américains plus tard) qui serait derrière les attaques, sanctionne les régimes asiatiques (Irak, Syrie, Afghanistan) qui seraient complices ou soutiens des terroristes.

Entre temps, ces organisations terroristes s'orientent vers l'Afrique de l'Ouest, la partie Est du continent et le Sahel notamment où beaucoup d'actes terroristes sont notés. Beaucoup de pays démocratiques se trouvant à la fois dans les deux anciens blocs sont maintenant victimes du terrorisme.

Pr Thierno Diop, philosophe : " Pour l'instant, le communisme n'existe nulle part ! "

Professeur de sociologie politique, Thierno Diop est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant de la pensée marxiste et de la Gauche en général. Dans cet entretien, il revient sur des concepts-clés et donne sa part de vérité sur les raisons de la fin de l'Urss.

Trente ans après la dislocation de l'Urss, y a-t-il maintenant un consensus chez les intellectuels sur les causes profondes de cet événement ?

Il est difficile voire impossible que les intellectuels aient le même point de vue sur les questions fondamentales relatives à l'organisation, au fonctionnement et au devenir de leur société. C'est ce que confirment les différentes positions adoptées par les intellectuels du monde au lendemain de la dislocation de l'Union soviétique.

Première organisation supranationale au monde à avoir appliqué le communisme, de 1917 à 1991, l'Urss, ses satellites et ses alliés faisaient pendant au Bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, la Russie reste une superpuissance. Quelle est la nature de la transition qui a eu lieu dans ce pays, de ce postcommunisme incarné par le Président Poutine ?

Dans la théorie marxiste, le socialisme est la phase inférieure du communisme, c'est-à-dire la société sortie des flancs du capitalisme et portant dans tous les domaines les stigmates de la vieille société. Le communisme est la phase supérieure du socialisme caractériséé par la disparition des classes sociales et un développement prodigieux des forces productives rendant possible l'application du principe " De chacun selon ses capacités, a chacun selon ses besoins ". Pour l'instant, le communisme n'existe nulle part. Les pays construisant le socialisme dans des conditions non prévues par Marx, sont en transition vers le communisme. Cette transition n'est ni automatique ni linéaire.

Elle peut stagner, régresser ou échouer. Elle a échoué en Union soviétique. Il est à noter que Lénine a été le premier à avoir mis le doigt sur les causes de la dégénérescence du régime soviétique. Ses successeurs n'ont pas eu sa clairvoyance dans une situation plus compliquée. C'est pourquoi ils n'ont ni pu parachever son œuvre ni su maîtriser les nouvelles conditions prévalant à sa mort. La Glasnost et la Perestroïka de Gorbatchev, loin de trouver un remède aux maux dont souffrait l'Union soviétique, ont frayé la voie à Eltsine qui, une fois au pouvoir, a enclenche la restauration du capitalisme. Poutine, nostalgique de la grandeur de l'Union soviétique, déploie tous les efforts pour faire de la Russie une superpuissance avec une politique économique qui ne vise plus la satisfaction des besoins de Russes.

Des pays comme Cuba, le Venezuela ou la Corée du Nord sont dirigés selon le modèle communiste. Les sanctions de l'Occident contre ces pays expliquent-elles, à elles seules, la situation vécue par leurs populations ?

Cuba, confronté à des problèmes économiques, n'a pas renoncé à son option socialiste. Le Venezuela a opté pour le socialisme du XXIe siècle qui n'est pas la copie de ce qui s'est passé en Union soviétique. Hugo Chavez, théoricien du socialisme du XXIe siècle, a analysé les causes de l'échec de la construction du socialisme en Union soviétique, en Chine et dans d'autres pays. Il a évalué la pensée critique afro-américaine du XIXe siècle, celle de Carlos Mariatigui du Pérou, de Fidel Castro, d'Augusto César Sandino du Nicaragua et de Fara Bundo Marti du Salvador. Il a intégré les apports de Simon Bolivar, d'Antonio Sucre, de Jose Gevasio Artigas, de Jose Marti et d'Ezéquiel Zamora.

L'impérialisme américain a mis en place tout un dispositif pour la liquidation des révolutions cubaine et vénézuélienne. Il n'a pas pardonné à ces deux pays leur sortie de sa sphère d'influence en Amérique latine. Si les populations de ces deux pays n'avaient pas bénéficié des réalisations de leurs dirigeants en leur faveur, l'impérialisme américain aurait atteint depuis belle lurette son but. Dans la dialectique des facteurs internes et externes, ce sont les facteurs internes qui sont décisifs. Les facteurs externes agissent sur les facteurs internes. Ils peuvent être déterminants mais non décisifs. C'est dire donc que l'on ne peut pas imputer toutes les difficultés rencontrées par Cuba et le Venezuela à des facteurs externes.

Pourquoi les crises du capitalisme n'ont-elles pas donné un renouveau de la pensée de Gauche à travers le monde ?

La victoire momentanée du néolibéralisme mondialisé est allée de pair avec l'élaboration et la diffusion d'une idéologie qui remplit deux fonctions. La première consiste à faire accepter la mondialisation en nous faisant vivre dans " un présent permanent " pour reprendre l'expression de Hobsbawm, la seconde discrédite toute alternative à la mondialisation. Ce discrédit est facilité par la faillite des pays du socialisme réellement existant et par la situation dans laquelle se trouvent les forces de gauche.

Une partie de ces forces déconcertée, traumatisée, paralysée à la suite de la dislocation des pays de l'Est, est momentanément incapable de répondre aux interrogations et est vouée à la confusion. Une autre s'est convertie aux valeurs et aux normes du capitalisme. Dans certaines parties du monde, Amérique latine en particulier, les forces de Gauche qui ont tiré les leçons de leur échec ont renouvelé la pensée de Gauche, ce qui leur a permis d'accéder au pouvoir au terme d'élections démocratiques.

Il y a encore un peu partout des partis d'obédience communiste. Au Chili, d'ailleurs, la Gauche vient de revenir au pouvoir. Cette survivance de la pensée communiste qui se traduit par des victoires électorales peut-elle faire tache d'huile en Afrique ?

Le retour de la Gauche au pouvoir au Chili confirme la thèse selon laquelle l'instauration d'un régime socialiste dans un pays ne signifie pas la victoire automatique du socialisme. Tout comme le passage du féodalisme au capitalisme a duré des siècles ponctués de régressions et d'avancées dans certains pays européens, la transition au socialisme peut durer autant sinon plus avec des régressions, des avancées ou des échecs.

Ces derniers doivent être analysés pour une bonne poursuite de la transition. Ils ne sont pas la preuve de l'impossibilité de construire le socialisme. En Amérique latine, il est plus juste de parler de développement et d'enrichissement de la pensée de Gauche plutôt que de survivance de cette pensée. Les Africains doivent savoir qu'ils ne sont pas séparés du reste du monde par une muraille de Chine. Ils font partie d'un système mondial dominé par le capitalisme. Ils doivent procéder à une analyse concrète de leur situation concrète pour apporter des solutions à leurs problèmes plutôt que de chercher à imiter ce qui se passe ailleurs.