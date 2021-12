Maroc: Incendie dans le complexe commercial de Nador - La réhabilitation de la partie endommagée et la reprise par les commerçants de leurs activités au centre d'une réunion

Nador — La réhabilitation le plus tôt possible de la partie endommagée du complexe commercial municipal de la ville de Nador, suite à l'incendie qui s'est déclaré dimanche dans le complexe, afin de garantir la reprise par les commerçants de leurs activités, a été au centre d'une réunion lundi.

Cette réunion a été présidée par le gouverneur de la province, M. Ali Khalil, en présence notamment du président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services de l'Oriental, ainsi que des victimes de l'incendie et des représentants des autorités locales, du complexe commercial, du conseil municipal et des services extérieurs.

A cette occasion, le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services de l'Oriental, Abdelhafid Jaroudi, a indiqué qu'une commission technique composée d'experts et nombres d'intervenants, s'est rendue sur place pour la réalisation d'une étude sur les dégâts provoqués par l'incendie, faisant savoir que dans le cadre de la solidarité entre les commerçants, il sera proposé la mise en place d'un fonds de solidarité avec l'implication de tous les acteurs, conformément aux dispositions de la loi, en vue de faire face aux répercussions de cette catastrophe.

Il a également fait savoir qu'une cellule de crise et de suivi a été mise en place au sein de la Chambre, qui oeuvre en coopération directe avec la province de Nador ainsi que l'ensemble des intervenants, en vue de constater la situation et de recevoir et d'écouter les plaintes des victimes.

Dans une déclaration à la MAP, M. Jaroudi a salué les efforts déployés par la Protection civile, la province de la préfecture, les autorités locales, les éléments de Sûreté, les Forces auxiliaires et le Croissant rouge, qui ont réussi à circonscrire l'incendie dans un laps de temps.

Pour sa part, le président de l'association "Assafaa" des commerçants du complexe commercial municipal, Mimoune Lamrani, a affirmé que lors de cette réunion, l'accent a été mis sur la réhabilitation dans les plus brefs délais de la partie endommagée du complexe et la reprise normale d'activité par les commerçants qui n'ont pas été touchés.

Il s'est félicité, de son côté, des efforts consentis par les autorités locales et sécuritaires pour vite inscrire l'incendie et empêcher que les flammes atteignent des centaines d'autres locaux commerciaux.

Pour sa part, Abdelhafid Aya, l'une des victimes de l'incendie, a qualifié de "positive" cette réunion, mettant à son tour l'accent sur la nécessité de la réhabilitation dans les plus brefs délais de la partie endommagé du complexe afin de garantir le retour normal des commerçants à leurs activités.

Un incendie s'est déclaré dimanche au complexe commercial municipal de Nador vers 21h00 sans faire de victimes. Les autorités locales et les services sécuritaire et de la Protection civile, qui ont mobilisé tous les moyens, ont réussi à maîtriser les flammes vers 23h00.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, qui a endommagé 22 locaux commerciaux parmi les 554 que compte le complexe.