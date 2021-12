Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Noël célébré dans l'allégresse à Loango

La Fondation Congo Assistance, en partenariat avec l'Association chinoise de commerce au Congo et la société Wing Wah, a offert le 25 décembre au siège du Conseil départemental du Kouilou des jouets et un repas à près de cinq cents enfants habitant le district de Loango, dans le département du Kouilou.

Cette année, la Fondation Congo Assistance que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, a organisé l'Arbre de Noël à Loango. Une cérémonie sanctionnée par la remise des jouets aux cinq cents enfants venus des villages de ce district et des kits alimentaires pour leur permettre de passer Noël dans l'allégresse.

Ce moment de joie et de partage a longtemps été attendu par les enfants et la population de Loango avant de voir leur vœu être cette année exaucé grâce à la générosité de la première dame du Congo, a dit Alphonse Koutana, sous-préfet du district de Loango, remerciant les responsables de la Fondation Congo Assistance et leurs partenaires l'Association chinoise de commerce au Congo et la société Wing Wah.

La délégation de la Fondation Congo Assistance, conduite par Rosalie Biangana Vouka, secrétaire générale adjointe chargée de l'Education et de la Formation professionnelle, a passé la journée avec les enfants qui ont chanté, dansé et mangé. Après avoir rappelé les missions de cette Fondation, à savoir promouvoir l'action sociale dans les domaines de la santé, du développement, de l'éducation et de la formation professionnelle, Rosalie Biangana Vouka a fait un bref historique de la journée de Noël avec la naissance de Jésus-Christ qui reçut des rois mages divers présents. " Cette journée est ainsi dédiée aux enfants qui reçoivent à l'occasion des présents, des cadeaux et des jouets. Maman Antoinette Sassou N'Guesso a donc pensé à vous en vous donnant ces jouets et vivres ", a-t-elle ajouté.

Pour Li Jin Qiang, vice-président de l'Association chinoise de commerce au Congo, la République populaire de Chine et la République du Congo sont depuis de longues dates de bonnes amies, partenaires et soeurs. Le Congo fut l'un des premiers pays à soutenir la Chine quand l'épidémie du coronavirus y a sévi. Depuis l'apparition de cette épidémie au Congo, la Chine l'aide à y faire face par des dons de matériel et équipement divers (vaccins, masques, combinaisons de protection, des respirateurs, des thermomètres infrarouges et d'autres fournitures), a t-il rappelé.

"En ce jour de Noel et bientôt du Nouvel An, nous avons voulu donner à nos enfants des jouets et aux personnes âgées des denrées alimentaires telles que le riz et de la farine, pour les fêtes, et des articles de nettoyage pour se protéger contre le coronavirus et passer les fêtes dans la quiétude", a-t-il renchéri. Et d'ajouter: "Wing Wah, en tant que société pétrolière, sera plus proactive dans la prise en charge de ses responsabilités et obligations sociales. Ne pouvant pas accomplir toutes les tâches seule, la société s'associe aux autres organisations partageant la même vision".

Créée en 2019, l'Association chinoise de commerce au Congo a toujours travaillé en étroite collaboration avec la Fondation Congo Assistance. L'année dernière, à Noël, une visite a été rendue aux enfants hospitalisés afin de leur apporter du sourire et du matériel des soins. En 2022, cette association va continuer son action et perpétuer les relations sino-congolaises.