Congo-Kinshasa: Boxe - Poids Lourds - Martin Bakole va affronter Tony Yoka à Paris

Le poids lourd congolais, Martin Bakole (28 ans et 1,98 m), s'opposera le 15 janvier 2022 à l'AccorHotels Arena de Bercy à Paris au Français Tony Yoka (29 ans et 2,01 m).

Petit frère du champion du monde WBC des poids lourds légers, Junior Ilunga Makabu (futur adversaire de Saul "Canelo"), Martin Bakole a pris la place du Camerounais Carlos Takam, actuellement blessé et donc pas en état de combattre. Le natif de Kananga, en République démocratique du Congo, compte dix-sept combats, dont seize victoires et treize KO ainsi qu' une défaite.

Installé en Ecosse où il vit, il a défié des boxeurs confirmés tels l'Américain Michael Hunter en 2018 et le Russe Sergey Kuzmin en 2020. Il a aussi servi de sparring-partner au Britannique Anthony Joshua et à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, actuel champion du monde des poids lourds unifié WBA, IBF et WBO. Martin Bakole a aussi partagé des sessions avec Joe Joyce, Daniel Dubois et Tyson Fury (champion du monde poids lourds WBO, WBA et IBF en 2015 en battant Wladimir Klitschko, puis WBC en février 2020 en battant Deontay Wilder).

Champion du monde amateur dans la catégorie des super-lourds en 2015 et médaillé d'or des super-lourds aux Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, Tony Yoka compte onze victoires en onze combats professionnels dont neuf KO.

Se confiant à Radio France internationale, Martin Bakole a quelques mots sur son adversaire. " Tony Yoka est un bon boxeur, mais je suis meilleur que lui. Je ne pense pas grand-chose à son sujet. Il a déjà onze combats dont neuf KO. C'est un bon défi pour moi. C'est mon frère, oui, et on se serrera la main à la fin du combat. Mais tout ce qui compte pour moi, c'est le combat ", a-t-il dit.

Son coach Billy Nelson laisse entendre que Yoka a une bonne technique mais boxe encore comme un amateur. Mais Martin Bakole relance à propos du combat du 15 janvier 2022 : " Chaque combat dans la vie compte beaucoup. Celui-là est un vrai combat pour moi. Je n'ai pas arrêté d'interpeller les Tony Yoka, les Derek Chisora et même tous les boxeurs qui sont mieux classés que moi. Ce sera un bon combat pour Tony et moi ".

Pas connu des férus du noble art en France, le Congolais va combattre en terre " hostile ". Le public de l'Accorhotels Arena sera totalement acquis à la cause de Tony Yoka, sans supporter, surtout sans l'appui du gouvernement de la République démocratique du Congo? son pays. " Ça ne me surprend pas. Durant toute ma carrière, j'ai combattu à l'étranger. Il n'y avait pas de supporters pour me soutenir. Depuis que j'ai commencé la boxe, je n'ai jamais eu un vrai soutien de la part de mon pays, notamment de la part du ministère des Sports. Pas moi, en tout cas. Ils m'ont peut-être oublié ", indique le boxeur qui a boxé en Afrique du Sud, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Pologne ou aux Emirats arabes unis, sans public.

Son rêve, c'est un titre mondial : " Je peux vous promettre en tout cas que je serai champion du monde. J'en serais tellement heureux. Je pense que cette année (2022), je combattrai pour un titre mondial. C'est mon rêve en tout cas ", a-t-il assuré. Mais, il faudra d'abord battre l'énorme Tony Yoka, le 15 janvier 2022, afin d'intégrer le top 15 mondial.