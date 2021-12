Sénégal: Entrée en service du Train Express Régional

Le TER va relier Dakar à la ville de Diamniadio. La ligne d'environ 40 kilomètres est exclusivement dédiée au transport des voyageurs.

"C'est toujours compliqué à Dakar avec les embouteillages, surtout le soir vers 17h, 18h jusqu'à 19h", se plaint un usager de la route.

Et voilà que le Sénégal se dote d'un outil de mobilité rapide. Le Train Express Régional TER, moderne et électrifié, va rouler en semaine et le weekend entre le centre-ville et Diamniadio, avec une capacité de transport de plus de 100 mille voyageurs par jour. Une première à Dakar. Kibily Touré, le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer du Sénégal, s'en réjouit.

"Le volume de mobilité quotidiennement sur l'ensemble du territoire sénégalais se passe sur cet axe-là. Je pense que ce TER va beaucoup soulager les usagers de la mobilité urbaine", prédit Kibily Touré.

Une solution aux embouteillages

Un train toutes les dix minutes de 5h30 à 20h, et un toutes les 20 minutes jusqu'à 22h, du lundi au dimanche. Selon la destination et la classe, le voyageur va débourser entre 500 et 2500, tandis que présentement, avec 200 à 400 francs CFA, une personne peut quitter la banlieue en bus pour Dakar, et vice-versa. Au sein de la population, les avis sont partagés.

Cet habitant de Dakar estime que "ça pourrait être une solution par rapport aux embouteillages. Ça pourrait donner plus de flexibilité au trafic routier."

Un autre Dakarois rétorque cependant que "c'est cher ! 1.500 francs CFA aller, 1.500 francs CFA retour. Aucun Sénégalais ne peut supporter cette charge-là."

C'est un début de solution aux imprévisibles bouchons qui caractérisent le trafic routier dans la ville de Dakar. La circulation urbaine est une nécessité de développement, a déclaré le coordonnateur du Forum Social. Mamadou Mignane Diouf suggère des mesures d'accompagnement de l'Etat. Selon lui, la mise en service du TER va sans doute aider à désengorger la circulation, à satisfaire la demande de la population abandonnée à des opérateurs privés, peu soucieux de la qualité et de la performance du transport routier.

"Il faut se féliciter de ça et voir maintenant quelles sont les mesures d'accompagnement qui vont être prises pour que plus jamais, certains "tombeaux ouverts" ne puissent plus continuer à circuler dans Dakar et que progressivement ils puissent être retirés et remplacer par des bus de qualité", fait savoir Mamadou Mignane Diouf.

Des emplois pour des Sénégalais

Kibily Touré, de la Société Nationale des Chemins de Fer, se veut rassurant :

"Dans tous les grands pays du monde, le transport ferroviaire est subventionné. Je pense que notre gouvernement ne fera pas exception. Nous subventionnerons le transport."

Plus de 900 employés ; des conducteurs, des agents du service voyageurs et des maintenanciers, ont déjà été recrutés et formés par la direction du TER.

Officiellement, la deuxième phase de l'axe qui va relier la ville de Diamniadio à l'Aéroport International Blaise Diagne débute au plus tard début 2024 avec la construction d'une vingtaine de kilomètres supplémentaires de voie ferrée.