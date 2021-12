Gabon: Pédophilie dans le football gabonais - La police procède à de nouvelles arrestations

Au Gabon, l'enquête ouverte par les autorités suite à des révélations, le 16 décembre dernier par le journal The Guardian, d'un scandale de pédophilie dans les milieux du football gabonais se poursuit. Ce week-end de Noël, un autre scandale a éclaté. Un ancien entraîneur a été arrêté dans un hôtel avec deux mineurs.

" C'est le scandale de plus et de trop ", a commenté un internaute réagissant à l'interpellation de Triphel Mabicka, dit Coach Kolo. L'ancien entraîneur de l'USM a été pris en flagrant délit. Le jour de Noël, il s'est introduit dans une chambre avec deux enfants de 14 et 16 ans. La police judiciaire qui le traquait l'a débusqué et pris sur le fait. Conduit au commissariat, les deux enfants ont été libérés. Le Coach Kolo est gardé à vue.

Orphé Mickala, entraineur du TP Akwembé est aussi aux arrêts. Abondamment cité dans le scandale de pédophilie déclenché par le journal londonien The Guardian, il a décidé de se rendre à la police qui commençait à roder autour de son domicile.

Enfin, Patrick Assoumou Eyi, dit Capello présenté comme la pièce maîtresse du réseau a été arrêté à 40 km de Libreville alors qu'il tentait de fuir le 20 décembre dernier. D'après The Guardian, l'ancien sélectionneur national des moins de 17 ans et ancien directeur technique de la ligue de football de l'Estuaire, aurait violé des centaines de jeunes. " La traque se poursuit et beaucoup de gros poissons sont dans le viseur ", a confié à RFI une source proche de l'enquête ouverte par les autorités.