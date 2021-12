Congo-Kinshasa: Vie des clubs - Renaissance du Congo déprime entre Mandala et Mukuna

Deux équipes de Renaissance du Congo se sont présentées au stade des Martyrs pour disputer le match du championnat de la Ligue nationale de football contre l'AC Rangers, le 26 décembre.

Il s'est passé quelque chose d'inédit, le dimanche au stade des Martyrs de Kinshasa. Un fait insolite qu'on ne peut retrouver que dans le sui-generis championnat national de football de la République démocratique du Congo. Avant le match entre V.Club et Blessing, Renaissance du Congo devait affronter l'AC Rangers. Mais le match n'a pas eu lieu et les Académiciens du président Lambert Osango ont encaissé les trois points après le forfait infligé à Renaissance du Congo.

En fait, deux équipes du club orange se sont présentées sur l'aire de jeu pour disputer le match avancé de la 18e journée du championnat contre Rangers, l'une de l'aile Willy Mandala, et l'autre de l'évêque et pasteur Pascal Mukuna. Après les quinze minutes réglementaires d'une situation insoluble, les officielles de la partie ont quitté le gazon synthétique du stade des Martyrs après avoir constaté l'absence d'un adversaire, et Rangers a donc gagné par forfait (trois buts à zéro). Avec ce succès quasiment sur tapis vert, l'AC Rangers a désormais vingt points en douze rencontres. Le FC Renaissance du Congo est bloqué à huit points après douze matches.

La crise qui dévaste Renaissance du Congo s'est littéralement transposée sur le terrain, divisant les joueurs en deux camps, d'abord celui de Willy Mandala, président élu du club et qui a été présent à la réunion technique la veille du match au siège de la Linafoot, et celui à Pascal Mukuna, co-fondateur du club et se réclamant président du Conseil d'administration d'un club aux statuts d'une association sans but lucratif.

Pour rappel, Pascal Mukuna, lors de sa dernière sortie médiatique, a suspendu le président Willy Mandala et son comité, en violation des statuts du club. Il a ensuite nommé un comité de crise chargé d'organiser les élections dans un délai de deux semaines. Certains joueurs se sont donc rangés de son côté et signé une pétition contre Willy Mandala. Un autre groupe des joueurs est resté favorable au comité élu du club. L'équipe perd ainsi un match par forfait à cause de cette crise.