Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Des jouets pour près de 600 enfants de Ouenzé 4

La Dynamique l'artisan de la paix Denis Sassou N'Guesso (DAP-DSN), que dirige Alex Gouloubi, a remis le 26 décembre des jouets aux enfants des quartiers 58 Moukondo et 58 bis Mikalou, dans la quatrième circonscription électorale de Ouenzé, cinquième arrondissement de Brazzaville.

La cérémonie s'est déroulée à l'Eglise Mission mondiale de la restauration, dans le quartier 58 Moukondo-Sukissa, et au Centre médico-social Kimbanguiste à Mikalou. Elle a regroupé près de six cents adolescents. En effet, filles et garçons ont reçu des cadeaux de Noël de diverses natures. Un élan de solidarité salué par les bénéficiaires ainsi que les parents qui n'ont pas manqué de mots pour remercier le bienfaiteur. " J'ai reçu deux jouets : une guitare et une voiture télécommandée. Grand merci au donateur ", a déclaré le jeune Chris, appuyé par le chef de bloc de la rue Loualou, Gaston Kina, qui a exhorté le président de la DAP-DSN à continuer dans ce sens.

Hôte du site de la Mission mondiale de la restauration, le pasteur Didier Bibiang s'est félicité du choix porté sur leur Eglise. " C'est une grâce qui nous est faite par cette association qui œuvre pour la paix. Nous connaissons le crédit que le président de la République accorde aux questions de la paix. C'est une joie pour nous de recevoir cette dynamique dans notre église. Cette action ne peut être que louée et encouragée. Nous demandons à cette dynamique de continuer et que le Seigneur soit avec elle ", s'est-il exprimé.

Justifiant son initiative, le président de la DAP-DSN, Alex Gouloubi, a rappelé que la fête de la Nativité est une période très importante pour les enfants. D'où la nécessité de les accompagner afin de leur apporter un peu de sourire. " Par rapport aux modestes moyens que nous avons pu rassembler, nous sommes venus fêter avec les enfants des quartiers 58 Moukondo et 58 bis Mikalou. Le but est de leur donner du sourire. Nous avons sélectionné un échantillon de plus de cinq cents enfants pour partager un pot avec eux. En notre qualité de parents, nous devons mettre les conditions pour que les enfants aient du bonheur ", a expliqué Alex Gouloubi.

Notons que la DAP-DSN œuvre, entre autres, pour la culture des valeurs de paix, du vivre-ensemble et la cohésion sociale. Elle est basée dans le quartier 58 bis, Mikalou. L'association promeut également l'entrepreneuriat en milieu juvénile.