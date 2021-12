Congo-Kinshasa: Série littérature - Un livreur de savoir au pays

Un jeune Belgo-Congolais s'est lancé dans l'aventure d'ouvrir une librairie et des bibliothèques mobiles à Kinshasa.

Pour éveiller l'envie de lecture des habitants, le catalogue de la librairie Book Express, située dans la commune de Lingwala à Kinshasa, tente d'être le plus large et accessible possible.

"J'ai installé cette librairie à Kinshasa pour permettre à mes compatriotes d'avoir accès à la lecture et au savoir. Je pense qu'informer la population et l'inciter à s'intéresser aux livres es une piste intéressante pour le développement du pays", raconte Alpha Nyembo Ramazani, patron Book Express, et qui possède déjà une librairie en Belgique où il réside.

Les clients viennent cependant au compte goutte, les ventes sont encore timides. Blandine Ngongo, une habitante de Kinshasa, explique qu'elle vient "acheter les livres pour mes enfants parce qu'ici on vend des livres à un prix abordable. C'est pour cela je préfère acheter les livres ici. A Book Express, il y a toutes les sortes des livres que vous voulez."

Gratuité et proximité

La librairie organise régulièrement une bibliothèque mobile et gratuite. Jimmy Kakese est le gérant de Book Express :

"Nous passons dans les communes de Lingwala, de Nd'jili, de Masina et c'est gratuit. Nous installons les bouquins sur les motos, nous passons par chaque commune pour distribuer les livres. On le fait pour la lecture. Les Congolais n'ont pas la culture de lire."

Pour Alpha Nyembo Ramazani, "il n'y a pas de gain derrière puisque tout est fait absolument gratuitement. Ce sont des choses que l'on fait pour inciter la population à avoir le goût de la lecture. C'est vraiment par souci de transmission pour faire découvrir à nos compatriotes d'autres formes de loisirs."