Madagascar: Banque SBM - Une fête de Noël organisée à Antsahavola

Comme à l'accoutumée, la banque SBM Madagascar apporte chaque année de la joie et du bonheur aux personnes les plus vulnérables vivant aux alentours de son site d'implantation à Antsahavola.

Elle a organisé une fête de Noël en leur faveur la semaine dernière. " Cela consiste notamment à distribuer des repas pour le déjeuner et le dîner au profit d'environ 500 personnes cette année contre 250 personnes pour la même période en 2020. Les enfants ont eu droit aux jouets tandis que leurs parents ont reçu des vivres composées de produits de première nécessité. Des vêtements leur sont également offerts ", a expliqué Herisoa Rajonhson, présidente de la RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise) au sein de la banque SBM Madagascar, lors d'une entrevue avec la presse.

Et le directeur général par intérim de la banque, en l'occurrence Youdananda Munian de rajouter que cette entreprise de droit malgache ne cesse de penser aux autres surtout en cette période de fêtes de fin d'année, afin de leur apporter de la joie et du bonheur. " Ce sont mes voisins et mes copains fidèles à la SBM. Et pendant la période de confinement, nous avons distribué du riz au profit des couches les plus vulnérables du fokontany d'Antsahavola. En outre, celui-ci a reçu une donation portant une valeur de 200 000 Ar, et ce, depuis trois ans ", a-t-il exprimé.

Politique de RSE

Mais ce n'est pas tout ! La banque a également pensé aux enfants du centre d'orphelinat " Akany Felana " sis à Ambohibao. À peu près 70 enfants, âgés entre 4 mois et 18 ans, ont bénéficié de jouets et de produits de première nécessité. Des biberons et du lait en poudre ont été remis au centre afin de nourrir les bébés.

Par ailleurs, d'autres actions RSE ont été entreprises par la banque SBM durant cette année. À titre d'illustration, " nous avons développé l'initiative " Woman on the move ", qui consiste à valoriser et promouvoir les femmes. Chez nous, il n'y a aucune distinction entre les femmes et les hommes. Ils ont les mêmes conditions de travail et le même traitement tout en percevant les mêmes salaires. Des actions sont ainsi organisées régulièrement, pour promouvoir les femmes ", d'après toujours le Directeur général par intérim de la banque SBM.

On peut citer, entre autres, les actions de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus tout en conscientisant toutes les entreprises voisines de la banque à Antsahavola. " La politique RSE mise en place par la SBM Madagascar s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique IEM du président de la République. Le staff de la banque contribue personnellement à la réalisation de ces actions RSE ", a fait savoir Tahiana Rasamimanana, responsable retail/PME de la banque. L'an prochain, des actions pérennes seront menées au profit de ces couches les plus démunies bénéficiaires de cette fête de Noël.