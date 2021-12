Madagascar: Météo - Des orages violents prévus sur les terres centrales

Des pluies continues seront enregistrées jusqu'à la fin de cette semaine à Analamanga.

Les régions Analamanga, Bongolava et Vakinankaratra devraient doubler de vigilance car des pluies continues sont prévues dans ces localités jusqu'à dimanche. Le service de la météorologie a même évoqué la possibilité d'orages violents, mais malgré tout la chaleur sera toujours au rendez-vous

Vigilance. Tel est le mot d'ordre sur les terres centrales dont Analamanga, Vakinankaratra et Bongolava pour cette semaine. Selon les prévisions du service de la météorologie, les orages pourraient être un peu violents dans ces localités. " Les orages resteront très actifs avec des pluies localement abondantes, tonnerres, éclairs et rafales sous orages. Une situation qui pourrait ravir les agriculteurs mais la vigilance est tout de même de mise pour éviter d'éventuels accidents", selon l'ingénieur de la météorologie, Lahatra Mampionona Rakotoarimalala. Il a indiqué dans la foulée que des pluies et averses orageuses estivales sont attendues sur presque toute l'île sauf sur le Sud-Ouest, le Sud et le Nord-Est où le temps sera globalement ensoleillé. Du temps sec est prévu sur le centre Est en fin de semaine. Ce prévisionniste a également fait savoir qu'il n'y a pas de risque d'activité cyclonique aux alentours de Madagascar. Malgré la présence des orages violents, les températures resteront autour des normales de saison où les minimales seront comprises entre 16°C et 27°C et les maximales entre 24°C et 37°C.

Prévention. Face aux risques qui pourraient survenir, le service de la météorologie a communiqué les précautions à prendre en cas d'orage. Il faut s'écarter des structures métalliques comme les grilles, poteaux, clôtures et bien d'autres encore ainsi que des zones boisées. A pied ou en voiture, il ne faut en aucun cas s'engager dans une voie immergée ou proche d'un cours d'eau. Il faut également débrancher les équipements électriques. Pendant un orage, l'électricité est susceptible de passer dans la tuyauterie : il faut donc éviter de prendre de bain ou de douche. Mieux vaut fermer les volets et s'éloigner des fenêtres. La foudre peut provoquer des lésions rétiniennes.