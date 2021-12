Madagascar: Disparition de Desmond Tutu - Andry Rajoelina adresse ses condoléances

Desmond Tutu est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp en Afrique du Sud.

Plusieurs personnalités du monde entier ont réagi, après la disparition à l'âge de 90 ans, de l'icône de la lutte anti-apartheid et nobel de la paix, l'archevêque anglican Desmond Tutu. Sa mort a été annoncée dimanche dernier et fait pleuvoir les réactions. " L'Archevêque Desmond Tutu aura marqué l'histoire de l'Afrique à travers ses nombreux combats pour la protection des droits et libertés humaines.

Son parcours est une inspiration pour les générations futures ", a soutenu le président de la République Andry Rajoelina. Le monde entier rend hommage à cet homme de paix, qui " a mené de nombreux combats pour la dignité humaine, le pardon et la réconciliation ".

" Desmond Tutu est un géant dans la lutte pour la justice raciale dans le monde et une inspiration pour les dirigeants et les militants du monde. Il était aussi d'une gentillesse sans faille et était très amusant ", a quant à elle réagi Michelle Obama sur son compte Facebook.

L'envergure de Desmond Tutu ne laisse donc pas insensible les leaders mondiaux. Le président de la République Andry Rajoelina adresse, en effet, " au nom du peuple malagasy et en son nom personnel, toute sa sympathie et ses très sincères condoléances, à toutes les personnes que son engagement aura marqué ".