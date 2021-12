Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - " Il faut arrêter la chasse aux sorcières "

Face à la situation qui prévaut dans le pays, l'ancien président s'est exprimé pour donner son avis et avancer également des propositions.

L'ancien président Hery Rajaonarimampianina a donné son point de vue sur la situation qui prévaut dans le pays, et ce, à partir d'une visioconférence. Il a parlé tour à tour du naufrage du bateau MS Francia, du crash de l'hélicoptère, de la Covid-19, du volet social et de la politique. Sur ce dernier point notamment, il lance un appel au pouvoir pour instaurer l'apaisement, tout en soulignant au passage qu'" il faut arrêter la chasse aux sorcières ".

Calamités. Le bilan du naufrage du bateau à Soanierana Ivongo s'élève à 84 morts et une cinquantaine de personnes ont pu être sauvées. Toujours est-il que ce bateau n'était pas autorisé à embarquer des passagers. Le crash de l'hélicoptère a eu lieu au même endroit. Face à cette adversité qui a causé bon nombre de morts, l'ancien président a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux malades. Il a aussi touché mot à ceux qui sont sortis indemnes de ces calamités dont le secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie (SEG), le général de corps d'armée Serge Gellé. Quant à la Covid-19 qui connaît un regain actuellement, Hery Rajaonarimampianina invite les tenants du pouvoir à prendre plus de décisions concernant notamment la vaccination.

Dispositions. Pour ce qui est du volet social, il estime que le pouvoir devrait prendre les dispositions qui s'imposent concernant la hausse du coût de la vie notamment le prix des produits de première nécessité, et l'insécurité qui ne cesse de gagner du terrain. Il n'a pas non plus manqué de souligner les problèmes de l'eau et de l'électricité que les gens endurent quotidiennement. Le "kere" dans le Sud du pays a également été soulevé par l'ancien président.