Madagascar: Une situation chaotique pour les consommateurs

Pour beaucoup de Tananariviens, c'est un Noël bien sombre qu'ils ont passé cette année. Cette fête de la Nativité a été perturbée par les longs délestages et les coupures d'eau intempestives. Ils espéraient avoir un répit dans leur quotidien éprouvant, mais ils ont vécu un calvaire auquel ils espéraient pouvoir échapper. Ils ne peuvent cependant pas dire que le pire est derrière eux, car ils ne savent pas ce que la Jirama leur réserve.

Une situation chaotique pour les consommateurs

Les Malgaches, en général, et les Tananariviens, en particulier, ont vécu ces derniers mois au rythme des délestages et des coupures d'eau, mais ils ont supporté ces épreuves avec l'espoir de voir enfin ce bout du tunnel promis par les techniciens de la Jirama. L'assurance de voir les générateurs d'Andekaleka remis en marche après avoir été réparés et de trouver un débit d'eau normal après la remise en état de la station de pompage de Mandroseza était acquise.

Mais hélas, les consommateurs sont allés de déception en déception. Durant ce week-end de Noël, ce fut un véritable black-out sur la Capitale. Pour les citoyens, ce fut dur, mais le pire est arrivé aux malades hospitalisés et sous oxygène. On sait que certains sont passés de vie à trépas et on mesure l'immense peine des proches de ces derniers. Le ministre de la Santé et les responsables de la Jirama se sont rendus dans ces hôpitaux pour remettre en état tous les générateurs alimentant les circuits électriques. Le mal était cependant fait, mais cela ne se reproduira plus, nous assure-t-on. Mais pour les consommateurs, l'avenir n'est pas écrit.

C'est avec un sentiment de résignation mêlé de rage qu'ils attendent la suite des événements. Les pluies artificielles vont encore tomber dans les prochains jours et permettre de reconstituer les sources d'approvisionnement en eau de la Jirama.

Mais, les machines de la société d'État ne sont pas à l'abri de la panne. Après Nöel dans l'obscurité et sans eau, c'est reparti pour un tour. A moins que la société d'État nous réserve une bonne surprise.