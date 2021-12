Madagascar: Volleyball - Saison 2022 - Dans l'antichambre des Jeux des îles

La saison 2021 touche à sa fin et le bilan de la Fédération malgache de volleyball s'avère remarquable. Et déjà elle table sur de belles perspectives.

Une année charnière pour la Fédération malgache de volleyball (FMVB) avec plusieurs compétitions nationales organisées et honorées que ce soit du côté du volleyball ou du beach-volley. Malgré la crise sanitaire liée au coronavirus, onze rendez-vous majeurs ont marqué cette année l'emploi du temps de la FMVB pour laquelle les formations techniques et arbitrales ont occupé des places importantes.

Trois ligues régionales ont eu la chance d'héberger ces formations. Du 30 janvier au 27 février, pour la ligue régionale d'Anala-manga, tous les samedis à l'ANS d'Ampefiloha, du 1er au 5 mai, pour la ligue régionale du Vakinankaratra, à l'Académie militaire d'Antsi-rabe ; et du 8 au 12 mai, pour la ligue régionale d'Atsina-- nana au CRJS de Toamasina. Les formations des joueurs et joueuses U23 se sont déroulées au CRJS de Toamasina du 8 au 17 mai, car la FMVB prépare déjà la relève en vue des onzièmes JIOI 2023 qui auront lieu à Madagascar.

Le championnat de Mada-gascar de beach-volley a été organisé en trois circuits, le premier à Toama-sina du 19 au 21 mars, le deuxième du 23 au 25 juillet à Mahajanga, et le troisième dans l'Atsimo-Andrefana, du 17 au 19 décembre. Deux coupes de Madagascar ont été organisées cette année : celle réunissant les jeunes U16 et U20 garçons et filles à Antananarivo, du 21 au 29 août, et celle de l'élite U23 filles et garçons, toujours à Antananarivo, du 30 octobre au 7 novembre.

Deux championnats de Madagascar ont été organisés, le premier pour les équipes de deuxième division à Antsirabe, du 4 au 11 septembre, et le second à Anta-nanarivo pour les équipes de première division féminine et masculine.

Formations multiples

Madagascar hébergera les onzièmes Jeux des iles de l'océan Indien, en 2023. La FMVB ambitionne d'y décrocher les médailles d'or. Pour y arriver, elle met l'accent sur la formation des joueuses et joueurs que ce soit en volleyball ou en beachvolley. Les jeunes U18, - U20, - U23, peuvent s'entraîner dans leur club d'origine, et durant les vacances, les meilleurs participeront à des stages organisés par la FMVB.

Les élites et séniors engagés dans le championnat U21-U23 et 1DF / 1DM / 2DF / 2DM et préparant les échéances internationales, auront des entraînements de dix journées tous les deux mois (volleyball) avec stage de deux à trois mois avant le départ, et toutes les fins de semaine (beach-volley).

Pour l'équipe nationale (volleyball et beach-volley), à la sortie du calendrier des compétitions internationales, nationales et régionales, des aménagements peuvent être demandés par l'entraîneur national auprès des clubs concernés et à toutes les ligues régionales. Les joueurs et joueuses doivent obligatoirement intégrer le calendrier des stages pour les XIe Jeux des iles de l'océan Indien qui se déroulera à Madagascar en 2023, et les tournois internationaux dans leur contrat signé avec leur club.

Enfin, tous les arbitres affiliés à la commission régionale d'arbitrage et commission centrale d'arbitrage (CRA/CCA), doivent obligatoirement suivre des recyclages à chaque début de la saison sportive et deux journées avant la compétition nationale, et assister à toutes les réunions techniques de la LRVB et FMVB. Tous les arbitres, affiliés à la CRA/CCA, ne seront plus autorisés à arbitrer des rencontres des jeux corporatifs, Asief, etc. sans accord de la CCA, CRA, avec visa de la LRVB et FMVB.