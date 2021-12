Madagascar: Naufrage Soanierana Ivongo - L'APMF dégage sa responsabilité

Une semaine après le drame de Soanierana Ivongo, le directeur de l'APMF a tenu une conférence de presse pour apporter un éclairage. Mais au bout du compte il s'agissait d'une plaidoirie.

Sans le moindre intérêt. La conférence de presse du capitaine de vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina, directeur général de l'Agence portuaire maritime et fluviale, APMF, tenue hier à son bureau sis à Alarobia, l'a été. D'autant que le rendez-vous qu'il a lui-même fixé à 9 heures 45 n'a commencé que trente minutes plus tard. Pas un mot d'excuse à l'endroit des journalistes déjà présents bien avant son arrivée tardive. Alors une question se pose. S'il a lui-même des difficultés à respecter l'horaire qu'il a imposé, comment l'APMF qu'elle dirige peut-elle espérer que des nombreux transporteurs maritimes évoluant dans tout le pays, puissent se soumettre à ses directives disciplinaires? Et éviter que la tragédie, que l'horreur de Soanierana Ivongo ne se répète.

Entrant dans le vif du sujet, il a alors dressé un macabre bilan du sinistre. " Sur les 138 passagers embarqués en catimini par le MS Francia III, à 2 heures 25 minutes le lundi 20 décembre, depuis la localité d'Antanambe, à 22 nautiques du port de Mananara, soit à une distance de 80 kilomètres sur route de chef lieu de district évoqué ici, 83 corps ont été repêchés, pour 50 survivants et 3 portés disparus ".

Dans la nature

Il s'est ensuite étalé sur les multiples actions de recherches des malheureuses victimes et des éventuels survivants avec l'appui de moyens logistiques navals " plus qu'impressionnants ". Impliquant des nombreuses entités militaires, civiles et privées. Avant de rappeler les circonstances du drame. " Francia III n'est pas autorisé à transporter des passagers ". Un cargo à la funeste destinée. Des détails, à quelques nuances près que son adjoint, Maurice Tianjara a déjà " jeté en pâture ", la semaine passée. Celui-ci, présent hier, aux côtés de son chef hiérarchique, a été ainsi conforté dans ses déclarations. Il n'aurait pas besoin de gilet de sauvetage pour garder son douillet fauteuil.

Jean Edmond Randrianantenaina prévoit " de renforcer les mesures de contrôles, les sanctions des irresponsables qui passent outre, en toute connaissance de cause, les dispositions légales, de sensibiliser davantage les voyageur sur les dangers qu'ils encourent avec des odyssées hasardeuses, et à refuser de monter dans des embarcations illicites, sans les formalités administratives, sécuritaires obligatoires à remplir aux ports officiels d'attache ". Le capitaine- propriétaire du Francia III serait toujours dans la nature sans que son identité n'ait été relevée.

Et les recherches pour l'arrêter se poursuivent. L'APMF n'est pas habilitée à prononcer des sentences pénales. Mais peut infliger des peines administratives comme le retrait de licence ou l'interdiction d'exercer dans les secteurs d'activités relevant de ses compétences.