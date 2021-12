Madagascar: Programme Fihariana - La carte du partenariat avec Sahanala

L'année 2021 aura été marquée par les premiers résultats obtenus par ceux qui ont bénéficié du programme moins de six cent Fihariana. Le programme est bien parti à en juger l'évolution du projet avec Sahanala.

Initié par le Président Andry Rajoelina, le projet Fihariana est un programme national de l'État qui a pour principal objectif de donner à la fois un appui technique et financier aux Malagasy désireux d'entreprendre. Ces derniers peuvent se lancer dans l'entrepreneuriat et emprunter entre 200 000 ariary et 200 millions d'ariary au programme pour financer leur projet. C'est dans ce cadre que Fihariana noue divers partenariats dont celui avec Sahanala.

" Face aux problèmes liés à la baisse de l'emploi ces dernières années, le programme a pour principal objectif de donner l'opportunité aux jeunes de convertir leurs idées d'entreprise en réalité en leur proposant un accompagnement pertinent ", soutient Fihariana qui travaille avec l'organisation Sahanala pour permettre notamment aux agriculteurs de hausser la valeur ajoutée de leurs productions.

Dernièrement, Fihariana a remis des équipements d'une valeur de 1,6 milliard d'ariary à l'union des coopératives FA.ME, groupement composé de neuf coopératives de la région de Melaky. Ces équipements comprennent notamment quatre tracteurs et une moissonneuse batteuse. Conformément à son axe de travail, ces équipements ont été fournis sous forme d'emprunt. Le remboursement de ces équipements se fera sur une durée de 36 mois à un taux de 8%.

Valérie Zafindravaka, Secrétaire Exécutif de Fihariana, s'est rendue sur place et a précisé que les plus hautes autorités ont bien entendu les diverses doléances de la population et des entrepreneurs de la région concernant notamment la filière maïs. Et de souligner que le partenariat entre Fihariana et Sahanala permet justement de mettre en place des solutions palpables et pérennes pour une plus forte valeur ajoutée des produits et une meilleure circulation des produits entre Melaky et les autres régions. Sahanala, à l'instar du groupe Star, réceptionnera ainsi des matières premières de qualité et de quantité améliorée aux bénéfices de toute la chaîne de valeurs.

À noter que ce sont moins de six cent producteurs au total qui pourront bénéficier de cet accompagnement de Fihariana et de Sahanala. Il a été rappelé par les partenaires que dans le Plan Emergence Madagascar (PEM) aligné au Velirano, l'industrialisation régionale est priorisée. L'objectif étant alors de fournir des matières premières conformes aux besoins des unités industrielles qui sont appelées à produire aux normes internationales.

Booster la filière fruits et légumes

Dans cette optique, Fihariana identifie le ou les maillons faibles des chaînes de valeurs autour de ces industries afin de renforcer leurs capacités pour qu'ils fournissent la qualité et la quantité requises. Fihariana propose aux producteurs et paysans agriculteurs des financements et des formations pour un rendement qui respecte les normes des marchés national, régional et international.

Le programme soutient en particulier les producteurs des filières fruits et légumes, agriculture et alimentation animale, maïs et lait. Les producteurs et cultivateurs bénéficient d'un accompagnement en matière d'entrepreneuriat et de technique agricole. L'accompagnement offert par Fihariana se situe également au niveau de la facilitation d'accès aux débouchés pour les producteurs. C'est ainsi que plusieurs collaborations ont été développées, avec Sahanala mais aussi avec d'autres entités comme Socolait, Lecofruit, Bovima ou encore Agrival.

Rappelons que c'était au mois d'octobre de l'année dernière que l' équipe Fihariana a effectué une première descente dans la région Melaky pour visiter les terrains des paysans, regroupés en associations, bénéficiaires du programme et sous contrat avec le projet. L'occasion a aussi été mise à profit pour remettre aux 336 paysans producteurs, qui exploitent une surface de 1700ha, la première vague des intrants composés de produits phytosanitaires contre la chenille légionnaire, de semences et de pulvérisateur.

Dans le but de renforcer la chaîne de valeur maïs dans cette partie de Madagascar, les représentants du programme ont pu également visiter l'unité de transformation de maïs de Sahanala qui assure l'approvisionnement en matières premières d'un industriel local. Le port a également fait l'objet d'une visite afin de dresser un état des lieux des infrastructures de sortie des produits de la région

" Grâce au partenariat avec Sahanala, les paysans producteurs financés par le programme Fihariana peuvent bénéficier d'un accompagnement technique, de débouchés et de traçabilité des produits ainsi que d'une mise à disposition d'appareils de mécanisation agricole ", a réitéré Valérie Zafindravaka qui était accompagnée entre autres de Serge Rajaobelina, fondateur de Sahanala.