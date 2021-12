Madagascar: Commerce extérieur - Des recettes douanières satisfaisantes malgré la crise sanitaire

Les importations de marchandises reprennent progressivement.

Encourageant. Malgré les impacts négatifs de la crise sanitaire, la douane malagasy affiche un bilan plutôt positif. Une performance louable qui a, entre autres origines, la bonne réalisation du plan stratégique 2021 - 2023, mais aussi la reprise progressive des importations depuis le mois de juin.

Zafivanona Ernest Lainkana, le Directeur général des Douanes a toutes les raisons d'être fier. Avec des recettes qui se chiffrent à 2 462 milliards d'ariary à la fin novembre, la douane peut figurer parmi les administrations les plus performantes de l'année.

Pic

Un bilan satisfaisant puisqu'il s'agit d'un taux de réalisation de 96% par rapport à la prévision de la loi de finances de 2021. Au cours du premier semestre 2021 encore marqué par le retour en force du coronavirus, les recettes mensuelles collectées étaient de 161,9 milliards d'ariary en janvier, 199,6 milliards d'ariary en février et de 201,4 milliards d'ariary en mars. Les tendances ont commencé à s'afficher à la hausse depuis septembre (248 milliards d'ariary), octobre (249,3 milliards d'ariary) avant d'atteindre un pic de 289,2 milliards d'ariary en novembre. Soit une réalisation largement au dessus des réalisations mensuelles des années précédentes, en l'occurrence, 170,7 milliards d'ariary en novembre 2020 et 236,1 milliards d'ariary en novembre 2019. En tout cas, les recettes douanières 2021 vont dépasser celles de 2020 qui étaient de 2 187,4 milliards d'ariary. Par contre, les recettes d'avant la crise, c'est-à-dire de 2 748, 3 milliards d'ariary ne seront pas encore dépassées cette année. Et si la crise du coronavirus ne persiste pas durant 2022, cette performance sera dépassée.

La dotation en scanner ultra moderne permettra de réduire considérablement le délai de dédouanement.

Plan stratégique

Une performance consécutive à l'avancement du plan stratégique. En effet, l'évolution du taux de réalisation du plan stratégique par rapport aux objectifs fixés annuellement est de 35% en 2021 et atteindra les 52,50% en 2022. L'objectif est d'atteindre un taux de réalisation de 70% en 2023. Il est à noter que le plan stratégique 2020-2023 est basé sur la vision de parvenir à une administration douanière innovante, redevable, capable de mener vers l'émergence de Madagascar. Le plan est également conforme aux objectifs de développement durable préconisant une croissance économique efficiente, et tenant notamment compte de la préservation de la biodiversité, ainsi qu'à un accès plus facile des citoyens à une administration redevable et responsable. Le plan stratégique de la douane aide également à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de la Commission de l'Union africaine en misant sur la croissance inclusive, le développement durable, l'intégration régionale et l'instauration de la bonne gouvernance.

Projets de modernisation

Le DGD Zafivanona Ernest Lainkana est très confiant quant à la bonne réalisation du plan stratégique.

Pour parvenir à ces objectifs, d'importants projets de modernisation sont actuellement en cours. On peut citer, entre autres, la mise en place d'une académie des douanes moderne pour contribuer à la mise en place des infrastructures et des équipements nécessaires pour fournir des services de qualité. La douane a déjà acquis un terrain à Toamasina pour la construction de cette académie. Il y a également la mise en place de la brigade canine qui contribue à l'amélioration de la capacité de la direction générale des douanes à cibler et réprimer les fraudes organisées et les contrebandes. Déjà opérationnelle à Antananarivo, la brigade canine est prévue être déployée prochainement en province.

On peut également citer la mise en place du centre de surveillance consistant à concevoir et à installer un dispositif de contrôle des zones portuaires au moyen de caméras de surveillance dans les zones sensibles, de caméras embarquées pour les visiteurs et d'écrans de contrôle...

Mais le chantier le plus important est aussi le 100% scanning au port de Toamasina dès le mois de mai 2022. Alors que les autres ports seront également équipés de scanners ultramodernes. Le 100% scanning contribuera à réduire considérablement le délai de dédouanement et partout le délai de séjour des marchandises au port. Un gain de temps qui aura le mérite de réduire les charges de séjour des marchandises dans les infrastructures portuaires.

Ce qui sera répercuté sur les prix de ces marchandises à l'avantage des consommateurs finaux. En somme, la douane ne se contente pas seulement de collecter des recettes. Elle assure également, à travers ces réformes, un rôle économique non négligeable. Raison pour laquelle l'administration douanière malgache bénéficie de l'appui des partenaires techniques comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le CNUCED et autres.