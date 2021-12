Tunisie: Une fausse querelle !

Il est des moments où les ambitions personnelles, les agendas partisans et les calculs politiciens prennent le dessus sur les fondamentaux régissant la vie politique et sur les valeurs cardinales qui rassemblent les Tunisiens, semant ainsi la cacophonie, le doute et la méfiance auprès de l'opinion publique.

Et quand on parvient à remettre en cause des vérités scientifiques qu'on cherche à infirmer et à récuser à travers de prétendus principes relatifs au respect des libertés individuelles et qu'on se mobilise pour inciter les Tunisiens à désobéir, voire à dénoncer la campagne anti-Covid, l'on ne peut qu'affirmer qu'il y a péril en la demeure et que la polémique à propos des vaccins n'est plus à considérer comme un différend à caractère politique visant à réaliser certains objectifs de politique politicienne.

Elle constitue plutôt une question vitale relative au choix du modèle de société que les Tunisiens ont choisi depuis des décennies et qu'ils ont le devoir de renforcer, de raffermir et d'en jeter, à la faveur de la révolution de la liberté et de la dignité, les fondements durables dans le sens de l'édification de l'avenir de leur pays en puisant dans les valeurs du progrès, de la modernité et du savoir.

Pour être plus clair et plus précis, il est du devoir de tous de saisir que la querelle provoquée par certaines voix sur la vaccination, sous le prétexte de la préservation du droit de tout un chacun de disposer de son corps et d'exercer aussi son droit à croire que le vaccin est nocif à la santé humaine, est, en réalité, une fausse bataille visant la réalisation de vils desseins dont les objectifs malsains n'échappent à personne.

Ainsi, la meilleure réponse à ces personnes qui se sont mobilisées pour que les Tunisiens boudent les centres de vaccination, s'opposent au passe vaccinal et cultivent la discorde et surtout les doutes sur l'efficacité des vaccins serait de bien persévérer dans la stratégie suivie jusqu'ici, de faciliter au maximum les procédures de vaccination et de multiplier les campagnes d'information, notamment en allant directement au plus près de ceux et de celles qui n'ont pas pu accéder jusqu'ici à la vaccination.

D'ailleurs, la dernière décision de la commission nationale de vaccination anti-Covid relative à la réduction des délais entre les doses de vaccination montre bien que la mobilisation se poursuit et que rien ne pourra entraver les efforts fournis jusqu'ici.