Tunisie: Equipe nationale / Les événements se succèdent - Quelque chose ne va pas !

Mise à l'écart de Moëz Hassen, départ de Adel Sellimi, liste qui peine à se faire et tant de bruits dans les coulisses, l'équipe nationale n'est pas aussi tranquille qu'avant. Mais qu'est-ce qui se passe au juste ?

Les événements se succèdent au sein de l'équipe nationale et ce ne sont pas des événements heureux. Pis. C'est une suite de contretemps, de suspicions, de rumeurs qui se confirment et une ambiance délétère. En tout cas, la bonne prestation de la Coupe arabe est "gommée" par ce qui s'est passé et qui se passe encore dans les coulisses de l'équipe nationale. A deux semaines de la CAN, on retient notre souffle et on finit par exprimer une vive inquiétude plus tôt qu'on ne le pensait car, ce n'est pas l'ambiance qui fait plaisir avant la CAN. Faute de communication intelligente de la part de la FTF (le responsable de la communication et son équipe vivent sur une autre planète et agissent avec l'esprit des années 70 et 80, où l'information était inaccessible et où l'on passait ce qu'on voulait passer), et avec ces communiqués froids sans que Kebaïer n'explique ce qu'il fait, les supporters de la sélection ont raison d'être intrigués.

Qui décide au juste ?

On sait que Wadi El Jary n'est pas le genre de président à être loin de l'équipe, de ses joueurs et des décisions importantes. Il n'y a pas que lui qui décide (il reste le premier décideur), il y a aussi d'autres personnes qui interviennent d'une façon ou d'une autre, tels que Houssine Jenayeh (qui n'a aucune expérience en sélection) et, bien sûr, le staff technique. Cette "pluralité" dans les décideurs fait que certains cas se transforment en problèmes et en polémiques. Mondher Kebaïer décide oui, mais il n'a pas le dernier mot sur certains dossiers. Comment alors expliquer qu'il fasse confiance à Moez Hassen jusqu'à la finale avant de l'évincer ?

Cette décision n'aurait pas plu à Adel Sellimi qui a quitté son poste (de son plein gré ou limogé, peu importe, le résultat est le même!) contre toute attente. Si on revient aussi au cas Ferjani Sassi, en baisse de régime certainement et qui semble être exclu dans un premier temps de la liste de la CAN. D'après nos sources, c'est l'une des raisons des tensions qui se manifestent. Sassi serait là après que les coulisses n'aient chauffé après l'intention de le priver de CAN. Si l'on essaye de suivre le fil des événements survenus en sélection depuis cette fameuse Coupe arabe, on déduit vite qu'il y a "anguille sous roche". Quelque chose ne tourne pas rond dans cette sélection : un Mondher Kebaïer de plus en plus débordé et de plus en plus incapable de gérer l'abondance dans les postes, des joueurs qui se sentent lésés et d'autres qui se sentent intouchables... Bref, ce n'est pas la joie dans l'équipe de Tunisie en ce moment, d'autant que ce silence de Kebaïer et les rumeurs fracassantes viennent accroître une incertitude claire.

Touzgar veut s'inviter

Voilà un joueur qui a fait ses temps en sélection sans qu'il laisse la moindre bonne impression. A 35 ans, l'attaquant de Troyes veut s'inviter en sélection en cette CAN, lui, qui calcule tout. Kebaïer aurait pensé à lui, d'autant que, pour ce poste d'avant-centre, il n'y a que Jaziri qui a le profil classique, alors que Khazri est souvent utilisé comme faux avant-centre.

En tout cas, les places sont chères à prendre dans cette liste des 28 pour la CAN. Entre les tauliers et les cadres indétronables, tels que Khazri, Skhiri, Laïdouni, Bronn ou Sliti, et les révélations de la Coupe arabe, tels que Mejbri, Jaziri, Talbi ou Ifa, entre les clients habituels et les potentiels candidats à une place à la CAN, le choix et l'arbitrage vont être pénibles. Fera-t-on confiance aux mêmes joueurs des éliminatoires du Mondial, dont une grande partie évolue en Europe, ou sera-t-on obligé de tendre la main à des joueurs réservistes, mais qui ont bien fait en Coupe arabe ? Un dilemme des plus ardus et qui demande beaucoup de tact et de personnalité.

Cette CAN ne se jouera pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Si l'ambiance ne va pas s'améliorer, si El Jary ne met pas fin à toutes les suspicions autour de lui et si l'on n'agit pas avec équité et transparence, les choses risquent d'empirer à la CAN. En tout cas, les heures qui viennent seront très importantes. Il n'y a pas que la liste à faire, il y a aussi les plans du jeu et le comportement de l'équipe et du groupe.

Entretemps, on parle de Lamouchi après la piste Gasset. Kebaïer sait bien que la CAN sera vraiment sa dernière chance. A moins de remporter la CAN, il devrait céder sa place. Mais on ne sait jamais, tous les scénarios demeurent possibles, étant donné les à-côtés tumultueux et même oppressants de l'équipe nationale.