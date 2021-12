Tunisie: Entre attente et zéro solution...

Quatre mois, déjà cinq, et les solutions manquent encore à Kaïs Saïed et à l'après-25-Juillet.

Idem, il faut le dire, pour leurs opposants.

Tous leurs opposants. Pour les inconditionnels d'Ennahdha, d'El Karama, pour ce qui subsiste de Qalb Tounes et autres gelés de l'ARP, de toute évidence. Mais pour les démocrates et les constitutionnalistes dits sincères, un peu, beaucoup, aussi.

On reproche aujourd'hui à Kaïs Saïed ses excès oratoires et, partant, son "absence de réalisme". Entendre : son "inattention" face aux urgences du pays. Face à nos urgences économiques et sociales, face à notre surendettement et à notre isolement international. Ses alliés mêmes commencent à s'impatienter du retard mis à rouvrir certains dossiers de justice et à s'attaquer à la grande corruption.

Vrai : le Président a sûrement eu des doutes, des omissions, des pertes de temps. Et l'après-25-Juillet n'aura assurément pas tenu toutes ses promesses.

Vrai, aussi, que les alliés s'impatientent. Et que le 25-Juillet risque de perdre des appuis.

Il reste qu'il y a des points à préciser. A rappeler.

Et d'abord une réussite, la grande réussite de l'après-25-Juillet. La reprise en main de l'épidémie, et le quasi-triomphe de l'opération vaccin.

Ils étaient 24 mille décès sous le gouvernement Mechichi, et seules quelques centaines de milliers de vaccinés. A peine mille décès supplémentaires depuis et 5 millions de vaccinés. Grande réussite, grande solution pour un pays en crise, surtout. Second point. Seconde précision. K.S. s'est, enfin, fixé une feuille de route, avec des étapes et une limite le 17 décembre 2022. Le contenu reste un peu flou, soit, et comme pour l'économique, le social, la diplomatie, l'inexpérience, peut-être l'incompétence, peuvent encore "jouer".

On ne perdrait cependant rien à l'attente, la feuille de route peut être une indication de bonne foi.

Les opposants, au surplus : que proposent-ils en manifestant, en contestant, en investissant médias locaux et étrangers, en attisant Parlements et lobbies d'Europe et d'Amérique, ne serait-ce, en alertant sur les risques de contrevenir à une Constitution ?

A bien y voir, rien de particulièrement sérieux. Ennahdha, El Karama, la poignée restante de Qalb Tounes, et autres gelés de l'ARP veulent juste le retour à l'avant-25-Juillet.

Menant, en fin de compte, soit aux misères de la précédente décennie, soit (s'agirait-il de démocrates et de légalistes de bonne intention) à zéro solution pour le pays.