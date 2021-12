Afrique de l'Ouest: Bourse - Plus de 15 milliards de FCFA de transactions opérées ce lundi 27 décembre à la BRVM

La séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce lundi 24 décembre 2021 a été marquée par des transactions de plus de 15 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 15,167 milliards de FCFA contre 1,497 milliard de FCFA la veille. Ce niveau important de transactions témoigne de la confiance des investisseurs au marché financier régional. Ces transactions occupent la deuxième place du podium des records au titre du mois de décembre 2021, après celles du 15 décembre avec 31,034 milliards de FCFA et celles de la journée de bourse du 8 décembre avec 12,081 milliards de FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 21,633 milliards de FCFA à 5947,432 milliards de FCFA contre 5969,065 milliards de FCFA précédemment.

De son côté, celle du marché obligataire a fini la journée de cotation en hausse de 7,837 milliards de FCFA, passant de 7226,351 milliards vendredi 24 décembre à 7234,188 milliards de FCFA ce lundi 27 décembre.

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a légèrement progressé de 0,03% à 149,68 points contre 149,63 points la veille. En revanche, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) a régressé de 0,36% à 197,70 points contre 198,41 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bicici Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 7 525 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 875 FCFA), Ecobank transnational Incorporated (plus 7,14% à 15 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,85% à 780 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,53% à 1 270 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 6 200 FCFA), Sicor Cote d'Ivoire (moins 6,68% à 4 750 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 700 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 6,60% à 9 200 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 4,55% à 10 500 FCFA).