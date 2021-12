Afrique de l'Ouest: Sahel - La Task forceTakuba s'agrandit

Six pays en avril 2021, huit en juin et en décembre, voire treize en 2022, la Task-force Takuba prend de la dimension. Deux nouveaux pays vont intégrer le dispositif l'année prochaine et renforceront les moyens militaires au Sahel.

Dans les six pays d'avril, la France et la Belgique doivent être retirées. Et les deux supplémentaires de juin (Pays-Bas, Portugal) sont aussi à l'état-major. Ce qui ne fait que quatre pays engagés sur le terrain. La Hongrie et le Danemark promettent de rejoindre Takuba,. Cela fera six. Deux autres pays attendent, la Roumanie et la Lituanie.

La Roumanie a déjà donné son accord politique. La Lituanie vient de terminer son processus de validation politique. La confirmation s'est faite par le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielus Landsbergis, autorisant l'engagement jusqu'à trente soldats, durant trois mois, et un avion de transport, basé au Niger.

Des discussions se poursuivent avec la Grèce, la Pologne et la Slovaquie. Un sujet évoqué par la ministre française des Armées, Florence Parly, avec son homologue slovaque, Jaroslav Nad, lors de sa visite à Paris. Concernant la Grande-Bretagne, Paris continue d'espérer. La liste des pays engagés s'allonge. L'état-major des armées parle d' " un véritable phénomène d'entraînement des partenaires européens, qui y voient quelque chose d'intéressant et de novateur ".

Européanisation de la force Takuba et interrogation horizon 2022-2023

Avec un commandement assuré par un général suédois, Florence Parly parle d' " européanisation " de l'action militaire au Sahel. Car " dans la perspective de l'évolution du dispositif militaire au Sahel, Takuba doit jouer un rôle croissant et nous permettre de fournir de plus en plus un soutien crédible aux Maliens ", a-t-elle estimé. On croise les doigts pour que tous les pays engagés aujourd'hui restent jusqu'à fin 2022. C'est le cas de la Suéde, qui pourrait quitter Takuba à la fin du premier trimestre 2022. Quant à l'arrivée d'Allemands ou d'Espagnols, elle semble toujours improbable, alors que la situation dans le pays reste très instable.

Créée à l'issue du sommet de Pau du 13 janvier 2020, la Task force européenne Takuba a pour mission de conseiller, d'assister et d'accompagner au combat les unités conventionnelles maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Elle est intégrée à l'opération Barkhane. Elle vise à accompagner les partenaires africains dans leurs opérations de lutte contre le terrorisme, grâce à l'effet démultiplicateur des détachements européens légers de forces spéciales qui composent la TF Takuba.