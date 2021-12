Congo-Brazzaville: Agriculture - Plus de deux milliards FCFA pour l'électrification du bassin de production de Dihessé

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a lancé le 27 décembre les travaux de construction de la ligne électrique de moyenne tension de l'agropole de Dihessé, situé à Loudima, dans le département de la Bouenza.

D'une capacité de plus de 15MW, la ligne électrique d'une longueur de 52km partira de Mont-Mbello pour s'arrêter à Dihessé. Elle est destinée à desservir en énergie électrique les agro-industriels disséminées dans la zone. On y produit et transforme principalement le manioc, l'arachide, le maïs, le haricot et aussi plusieurs autres spéculations agropastorales.

Financés par le Projet d'appui au développement de l'agriculture (PDAC) commerciale à la somme de 2,3 milliards FCFA, ces travaux d'électrification sont confiés à la société MBTP, pour une durée de huit mois.

Pour le ministre de l'Agriculture, cette action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des acteurs du secteur agricole. " Nous sommes dans un bassin de production où évoluent plusieurs groupements agricoles structurés et producteurs individuels. Ces structures ont besoin d'un système d'irrigation qui ne peut fonctionner qu'avec l'électricité ", a-t-il expliqué.

Or, a poursuivi le ministre, " il y a des entreprises ici, qui sont obligées d'utiliser les groupes électrogènes, ce qui augmente le coût de la production. D'autres, faute de pluies, ont perdu leurs semences. L'existence d'une ligne électrique facilitera le captage des eaux dans les lacs avoisinants. Elle permettra aussi aux opérateurs agricoles d'installer des forages. Ainsi, la production pourra se faire de façon régulière ".

Intervenant à la cérémonie de lancement des travaux, le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Honoré Sayi, a relevé que ce projet cadre avec la politique de la diversification économique. " L'électricité est au cœur de tout développement. Notre ambition consiste à électrifier, outre la Dihessé, d'autres localités avoisinantes telles que Makabana et Boudianga ", a-t-il laissé entendre.

Rappelons qu'outre le financement de ce projet d'électrification, le PDAC appuie, dans le district de Loudima, neuf groupes de producteurs et une microentreprise, soit 11% de l'ensemble des bénéficiaires du département de la Bouenza, où plusieurs pistes agricoles sont aussi réhabilitées par le projet. Le pont sur la Louamba reliant le district de Kayes à Boko-Songho fait de même partie des interventions du PDACdac dans ce département.

Lancé en août 2018, le PDAC est financé par la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards FCFA. Il a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs et des micros, petites et moyennes entreprises agroindustrielles dans les zones sélectionnées.