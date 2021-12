Sénégal: Macky Sall sur le TER - "On ne peut rien accomplir de grand quand on voit toujours petit"

Le chef de l'Etat Macky Sall a porté lundi la réplique aux détracteurs du Train express régional dont le financement est estimé à plus de 700 milliards F Cfa.

Présidant la cérémonie de lancement officiel de cette infrastructure routière, il déclare : " Gouverner, c'est prévoir. On ne peut rien accomplir de grand quand on voit toujours petit. Nous devons en faire notre train express régional pour les générations actuelles et futures ".

Mieux, ajoute le Président de la République, " les problèmes de demain seront plus complexes et les solutions plus coûteuses ", invitant ainsi les concitoyens à s'approprier le Ter.

" C'est une aube nouvelle qui se lève sur notre cher pays ", s'est-il notamment réjoui.

Et pour mieux vendre le YTer, Macky Sall invite les membres du Gouvernement à emprunter le Ter quand ils se rendent à Diamniadio. " Moi-même je prends l'engagement de le prendre souvent durant les visites de chantiers à Diamniadio ", a-t-il ajouté.