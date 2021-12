Congo-Kinshasa: Programme de Développement Local des 145 Territoires - Christian Mwando présente le rapport d'opérationnalisation au Gouvernement

Il est resté très actif et engagé dans la bataille d'opérationnalisation des grands projets d'intérêt national lors des récentes réunions du Conseil des Ministres. Après avoir transmis le dossier relatif à la construction du pont route-rail devant relier Kinshasa et Brazzaville, tout récemment, Christian Mwando Nsimba, Ministre d'Etat en charge du Plan, a présenté au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, vendredi 23 décembre dernier, lors de la 34ème réunion du Conseil des Ministres, le dossier relatif au Programme de Développement Local des 145 Territoires pour la phase d'opérationnalisation.

Pour ce qui est des détails, faut-il retenir que ce dernier s'adosse sur le Plan National Stratégique de Développement (PNSD) 2019-2023, au Programme d'Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2023 et au Programme Présidentiel Accéléré de Lutte contre la Pauvreté et les Inégalités (PPALCPI). A en croire le Ministre Christian Mwando Nsimba, ce programme de Développement Local des 145 Territoires est organisé autour de quatre composantes essentielles. Autrement, il servira à améliorer l'accès des populations des territoires ruraux aux infrastructures et aux services socioéconomiques de base, à promouvoir le développement des économies rurales et des chaines de valeur locale, à renforcer efficacement les capacités de gestion du développement local et, enfin, à développer un système d'information géo référencé de suivi capable de renseigner sur le progrès du programme dans son ensemble.

"Dans cette première phase, le paquet d'investissement prioritaire alloué à chaque territoire est évalué à 10 millions de dollars américains en moyenne. En ce qui concerne les prochaines étapes, le Ministre d'Etat, Ministre du Plan a précisé qu'elles devront porter respectivement sur : La mise en place du cadre institutionnel par les actes règlementaires ; le décaissement dans les délais des ressources en faveur des agences d'exécution ; et le lancement et la vulgarisation du Programme auprès de toutes les parties prenantes et des bénéficiaires.

Il a terminé son intervention en rappelant que l'objectif recherché par le Chef de l'Etat, à travers ce Programme, est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des populations rurales longtemps abandonnées et de booster le développement du pays à partir de la base conformément à sa vision marquée par des principes d'équité territoriale et sociale. Après débat et délibérations, le Conseil a adopté ce dossier moyennant amendements", a clarifié Patrick Muyaya dans le compte rendu du Conseil qu'il a lu le week-end sur les antennes de la télévision nationale.