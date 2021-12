Burkina Faso: Conseil municipal de Koupéla - Plus de 2 milliards F CFA investis en 5 ans

Le maire de Koupèla, Harouna Tirogo : " La valeur totale des investissements au cours des cinq ans est de deux milliards neuf millions (2 009 000 000) F CFA ".

Le maire de la commune de Koupéla, Harouna Tirogo et son conseil municipal, ont présenté aux contribuables, le bilan des réalisations au cours du mandat écoulé, le jeudi 23 décembre 2021 à la mairie de Koupèla.

Face à la population, le maire de la commune de Koupéla, Harouna Tirogo et son conseil municipal ont fait le point des activités réalisées durant les cinq dernières années. Les différents secteurs de développement sont concernés par les réalisations de l'exécutif local de 2016 à 2021. Harouna Tirogo.

" Au cours des cinq années du mandat, nous avons réalisé un certain nombre d'activités qui concourent au développement de cette collectivité. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer des infrastructures éducatives, des infrastructures hydrauliques dans les écoles et celles communautaires. Nous pouvons aussi citer des infrastructures sanitaires, des réfections, des réhabilitations, des appuis dans le domaine des formations avec des associations et des conseillers.

La réalisation du siège de la mairie en R+1, la réalisation du siège de la police municipale, de centre d'état civil, de la salle d'archives. La réalisation du forage équipé à motricité solaire et également l'éclairage solaire à la mairie. Il y a également le jardinage et un bosquet derrière la mairie. La valeur totale des investissements au cours des cinq ans est de deux milliards neuf millions (2 009 000 000) F CFA ".

Un bilan jugé satisfaisant par Aissata Angelina Traoré, haut-Commissaire du Kourittenga. Au nom du gouverneur du Centre-Est, elle a félicité et encouragé le maire et l'ensemble des conseillers municipaux pour le travail abattu. Elle les a invités à redoubler d'efforts pour les chantiers à venir. " Nous avons vu un exercice très pertinent. C'est exactement les prescriptions du code général des collectivités. Les collectivités doivent rendre compte de leur gestion de manière périodique.

Elles ont reçu des transferts de compétence, elles les exercent sur le terrain au profit des populations et en retour les populations doivent dire ce qu'elles pensent de leur gestion de manière unanime ", a-t-elle laissé entendre. Elle s'est réjouie de l'accueil favorable de ce bilan par les populations. Au nom du gouverneur de la région du Centre-Est, Mme Traoré a invité le conseil municipal à maintenir le cap et à développer de nombreuses autres initiatives pour encore aller en " eau profonde " pour le bien-être de la population de la commune de Koupéla.

Le Comité communal de veille citoyenne de Koupéla a également félicité le conseil municipal pour les résultats engrangés. Pour son point focal, Roger Nikiéma, le comité va toujours interpeller le maire et son conseil municipal sur la gestion de la cité. " Beaucoup de choses ont été faites surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'eau potable et de l'assainissement. Ce sont sur ces secteurs sociaux que le comité communal de veille citoyenne dit que des efforts ont été faits, et nous les félicitons. Mais beaucoup de défis restent à relever surtout dans ces secteurs sociaux et nous allons toujours interpeller.

Nous allons toujours poser les problèmes, faire des propositions de solutions pour que les populations puissent avoir de meilleures conditions de vie surtout dans ces secteurs sociaux ", a-t-il laissé entendre. Il faut noter qu'à l'issue de la cérémonie, le conseil municipal a offert une moto au Service social de la commune, quatre pneus de véhicule pour l'ambulance du CMA, du gel hydro alcoolique pour les Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de la commune et plus de 500 sacs de maïs de 50kg pour les personnes déplacées internes.