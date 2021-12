Cote d'Ivoire: SEM Abdullah Bin Hamad ALSOBAIEE - " L'islam exhorte les musulmans à collecter des dons pour tous ceux qui en ont besoin "

" L'islam exhorte toujours les musulmans à payer l'aumône et à collecter des dons pour tous ceux qui en ont besoin, ainsi que le gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite, sous le leadership du serviteur des deux Saintes Mosquées, Roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et le Prince Héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud -que Dieu les protège- tend toujours la main de bonté et de générosité pour apporter soutien et appui aux individus et aux pays frères sur la base de sa conviction et de sa vision en tant que membre actif de la communauté internationale et en tant que cœur battant du monde islamique ", a fait remarquer SEM Abdullah Bin Hamad ALSOBAIEE.

C'était le dimanche 26 décembre 2021, à Bingerville à l'occasion de la remise de cadeaux de fin d'année aux pensionnaires de l'Orphelinat de garçons. Et ce, à l'initiative de la "Fondation paix et unité en Afrique" (Fpua). Environs 500 orphelins ont reçu des présents des mains du diplomate saoudien.

Poursuivant, le diplomate saoudien a indiqué que l'aide du royaume a inclus de nombreux pays en voie de développement. Et de souligner que ses ponts caritatifs sont toujours étendus par des dons humanitaires continus.

Abordant le rôle humanitaire et pionnier du Royaume auprès de la communauté internationale à travers le monde, il a souligné l'influence du Royaume dans l'atténuation des souffrances humaines. " Le Royaume a pris l'initiative de créer le Centre Roi Salman pour les secours et l'Action Humanitaire, pour être un centre international dédié aux secours et aux actions humanitaires ", a rappelé le diplomate saoudien.

Et d'ajouter que le gouvernement du Royaume a également créé le Fonds saoudien pour le développement pour devenir le principal canal par lequel le gouvernement saoudien présente son aide au développement. Par ailleurs, SEM Abdullah Bin Hamad ALSOBAIEE a soutenu qu'à travers la Ligue Islamique Mondiale, le Royaume entend clarifier la vérité de l'islam qui appelle à la modération et au rejet de l'extrémisme tout en combattant le terrorisme sous toutes ses formes.