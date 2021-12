Afrique: Annulation du camp d'entrainement de Kigali - La FIFA et la CAF confinent les Lions à Dakar

Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui s'est réunie hier, lundi 27 décembre, a pris la décision d'annuler le camp d'entraînement de Kigali (Rwanda). Ce, suite à la décision de la Fifa et de la CAF d'autoriser les clubs employeurs de garder les joueurs convoqués par leur pays pour les besoins de la Can (9 janvier au 6 février 2022) jusqu'au 3 janvier prochain. Les Lions qui devraient séjourner dans la capitale rwandaise du 1er au 6 janvier 2022 en livrant un match amical contre les Amavubi (les Guêpes) sont finalement confinés à Dakar, jusqu'au 4 janvier pour rejoindre directement Bafoussam.

Les Lions ne verront pas Kigali. Ils ne vont pas non plus affronter les Amavubi (les Guêpes) du Rwanda comme l'avait voulu le sélectionneur national Aliou Cissé. Ce, indépendamment de la volonté du staff technique, qui voulait s'acclimater avant de rejoindre Bafoussam, le 4 janvier 2022. Hélas ! La Fifa et la CAF d'un commun accord, ont décidé d'autoriser les clubs employeurs à garder leurs joueurs jusqu'au 3 janvier. La Conséquence immédiate, c'est l'annulation du camp d'entrainement de Kigali. La décision a été prise hier, lundi 27 décembre, à l'issue d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"La Fédération sénégalaise de football (FSF) avait prévu de dérouler la première partie de préparation de son équipe à la CAN, Cameroun 2021 au Rwanda du 31 décembre 2021 au 6 janvier2022", rappelle d'abord l'édit fédéral.

Et d'ajouter, "par lettre circulaire de la FIFA en date 25 décembre 2021, la Fédération Sénégalaise de Football a été informée de l'accord entre la FIFA et la CAF de laisser aux clubs européens en compétition la possibilité de disposer de leurs joueurs convoqués en équipe nationale en perspective de la CAN jusqu'au 03 janvier 2022".

"Compte tenu de cette nouvelle donne, le Comité d'Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football a décidé de surseoir au camp d'entrainement des Lions qui était prévu à Kigali du 1er au 06 janvier 2022", informe-t-on dans le site de l'instance fédérale.

Qui conclut, "en conséquence, l'équipe nationale effectuera sa première phase de préparation à domicile du 27 décembre au 4 janvier 2022 avant de rallier Bafoussam (Cameroun) pour sa seconde période de préparation et sa participation à la phase finale".