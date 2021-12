Cote d'Ivoire: Arbre de noël à Dimbokro - Raymonde Goudou coffie offre des cadeaux et le ballet de Georges Momboye à 300 enfants

Le lundi 27 décembre 2021 la ministre gouverneur du district autonome des lacs Raymonde Goudou Coffie a offert un arbre de Noël à 300 enfants de Dimbobro en les gavant de cadeaux. En plus de cela, Mémé Bonheur " comme les enfants l'ont surnommée à Dimbokro le prestigieux ballet national dirigé par Georges Momboye.

Les différentes prestations des artistes du ballet , ont tellement ému les enfants qu'ils ne s'en revenaient pas de voir de si près les contorsionnistes, les jongleurs , les danseurs dudit ballet.

Expliquant cette initiative Raymonde Goudou Coffie a dit :

" Je pense qu'à mon sens, la fête de Noel est la plus belle fête parce que c'est le moment où on ne choisit pas la personne à qui on fait un cadeau. Pour moi, c'était le moment tout indiqué pour que ces petits enfants venant des familles démunies, venant souvent des maisons d'accueil puissent recevoir des cadeaux. Alors vous avez vu toute cette lumière dans leurs yeux, ce bonheur de recevoir des cadeaux et je pense qu'il n'y pas meilleure récompense pour moi que de les voir heureux. J'ai voulu pour les enfants de Dimbokro changer le format habituel. Aussi avons nous fait venir le ballet national de Georges Momboye et ces enfants ont été émerveillés parce qu'ils ont vu ce qui se passe souvent à la télévision, et ils ne peuvent pas imaginer que ce ballet sera là à côté d'eux aujourd'hui. Je pense que si Dieu le veut , on pourra réitérer cela l'année prochaine."

Etaient présents à cette cérémonie , le préfet de région, préfet du département de Dimbokro, le représentant du maire de la commune de Dimbokro, le 1er adjoint au maire de Tiébissou, l'honorable Octave Boni, et Charles Kouakou opérateur économique.