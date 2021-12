Cote d'Ivoire: Caravane de la solidarité - 2000 enfants de familles vulnérables soulagés

Plus de 2000 élèves issus de familles défavorisées en zone rurale sont concernés par la première édition de la Caravane Solidaire de Noël. Elle a été lancée le lundi 20 décembre 2021, à Alépé en présence de la Ministre Myss Belmonde Dogo, marraine de la caravane initiée par la Fondation Pierre Fakhoury. Le but de cette tournée est de donner le sourire aux élèves méritants et surtout de soutenir les familles vulnérables en vivres en cette période de fêtes de fin d'année.

Cette caravane a débuté dans les sous-Préfectures d'Aboisso-Comoé et Allosso dans le département d'Alépé. Les élèves issus des établissements primaires de ces localités ont reçu dans la gaieté, des présents et des vivres, de la part de la Ministre Belmonde Dogo.

Ravis du geste accompli à leur endroit, ce sont des enfants visiblement heureux qui ont traduit leur reconnaissance à la Ministre de la Solidarité et au gouvernement pour ces actes qui leur apportent de la joie en cette période de célébration de la fête de la Nativité. "Nous sommes très reconnaissants à la Ministre Belmonde Dogo pour ce geste qui nous rendent heureux ", a exprimé Sogodogo Akouba Naomie, élève en classe de CM2, au nom des élèves bénéficiaires d'Aboisso Comoé.

"Un enfant qui travaille bien à l'école mérite d'être félicité et la meilleure manière de le récompenser est de lui offrir un cadeau (...) vous devez travailler en classe et obtenir de bons résultats scolaires. C'est en cela que vous rendrez vos parents fiers. En plus de vos présents, les kits alimentaires destinés à vos parents vous permettront de passer d'agréables fêtes ", s'est adressée par la suite, Belmonde DOGO, marraine de la caravane, aux élèves bénéficiaires de ces cadeaux.

Poupées, voiturettes et jeux éducatifs sont entre autres les présents que les élèves ont reçus dans une belle ambiance. "Nous avons pensé aux enfants en zone rurale, car bon nombre d'entre eux ne connait pas la joie de la Noël ", a fait savoir Christophe N'Cho, Secrétaire Général de la Fondation Pierre Fakhoury, initiatrice de la caravane.

Œuvrant dans le volet humanitaire depuis quelques années, La fondation accompagne les actions du gouvernement notamment à l'endroit des couches les plus vulnérables. D'où la tenue de la première édition de la caravane solidaire de Noël.

Ces moments de joie avec les tout-petits ont également enregistré la présence d'autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que toutes les forces vives des deux sous-préfectures. L'occasion a été saisie par la population pour présenter quelques doléances en présence de l'émissaire du Gouvernement notamment celles liées à l'approvisionnement en eau potable et en infrastructures routières.

Dans cet élan de solidarité, Myss Belmonde Dogo a offert une enveloppe de près de 2 millions de FCFA aux populations d'Aboisso-Comoé et Allosso.