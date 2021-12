Cote d'Ivoire: Séminaire islamique "Al-Ikhwane" - La 15e édition a démarré à la Cité verte de Yopougon

Le Samedi 25 décembre 2021, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 15ème édition du séminaire de formation islamique des jeunes, " Al Ikhwane ", au collège Sebaco sis à Yopougon.

Organisé par les sous-comités 1, 2 et 3 de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire (AEEMCI) de Yopougon, la présente édition a pour thème au tour du thème centrale : " Jeunesse musulmane et réforme du système éducatif ivoirien : Quelles attitudes pour une vie scolaire réussie ? ".

Cours, conférence, débats, ateliers de formation, prêche, panels, sport et loisirs sont entre autres les activités qui vont meubler ces jours de formation qui se tiendront du 23 décembre 2021 au 01 janvier 2022.

Alhassane Soro, président du Comité d'organisation, a invité à plus d'engagement et de solidarité en faveur de l'encadrement de la jeunesse musulmane confrontée à de nombreux défis socio-économiques. " J'ai foi en nos jeunes qui sont l'avenir de ce pays et qui ont juste besoin de disposer des outils nécessaires pour faire face aux défis nouveaux qui se présentent à eux ", a-t-il souligné.

Parrain de la cérémonie, Maitre Abdoulaye Ben Meïte, opérateur foncier, a appelé les jeunes à plus de tolérance et de courtoisie à l'endroit des autres communautés religieuses. " Chers frères et sœurs respectons les autres communautés. Relativement à cette invitation, je vous demande d'être des modèles ", a-t-il exhorté.

Quant au conférencier Sanogo Moussa, il a insisté sur les prédispositions face aux réformes éducatives. Dans sa communication, il a plaidé en faveur d'une plus grande implication de la communauté éducative islamique dans l'amélioration du système d'enseignement en Côte d'Ivoire. " Soyons une force de proposition dans le milieu scolaire et université ", a-t-il souhaité.

Les objectifs spécifiques de ce séminaire sont entre autres, la promotion de l'éthique et la moralité islamique ; la création d'un cadre d'occupation sain pour la jeunesse musulmane en période de fin d'année, la consolidation des liens de fraternité, etc...