Cote d'Ivoire: Concert Extra Musica Zangul - Roga Roga annonce l'ouragan Bokoko

Le mythique groupe congolais, Extra Musica avec à sa tête Ibambi Okombi Rogatien, alias Roga Roga débarque sur les bords de la lagune Ébrié pour présenter son nouveau concept, "Bokoko" qui s'inscrit au cœur de la tradition. Un bonheur ne venant jamais seul, ce concept a été traduit en un concert anniversaire de célébration de carrière qui aura lieu le 29 décembre au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

"C'est la Côte d'Ivoire qui nous a lancés. Nous ne venons pas à Abidjan pour nous amuser. Nous préparons ce concert depuis deux mois à travers de fréquentes répétitions. Et nous allons montrer aux Ivoiriens ce que l'on appelle "La machine" car tant qu'ils ne seront pas fatigués, nous ne descendrons pas de la scène", avait déjà averti Roga Roga, lors de la conférence de presse, le 21 novembre à l'espace Wellbeinh Resort sis à la Riviera M'Badon, en présence des promoteurs de ce concert que sont "Comunic Media" et "Show-Box International". Le fondateur du célèbre groupe artistique congolais a même décrit l'atmosphère qu'Extra Musica réservera au public ivoirien. "Nous allons faire l'effort d'égrener toutes les chansons à succès du groupe "Extra Musica depuis 1993 jusqu'à ce jour.

On va "exploser" la salle du Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire ce 29 décembre avec les 25 musiciens et danseuses qui viendront du Congo ". Le ton du concert célébration baptisé "Bokoko", titre du dernier tube du groupe qui bat tous les records, a ainsi été donné par le patron d'Extra Musica. Créé en 1993 à Brazzaville, dans le quartier Ouenzé, l'orchestre Extra Musica monte très vite en puissance. En 1996, un disque d'or récompense les ventes de leur album (Confirmation) en France. La même année, Extra Musica obtient les titres de " meilleur groupe congolais " et " révélation de l'année " lors du festival Ngomo Africa de Kinshasa.

Il fut ensuite consacré Meilleur groupe aux Africar Music Awards en 1997 et Meilleur groupe africain au Kora Music Awards en 2000. Des titres comme Etat-Major, Shalai Trop c'est trop Obligatoire (JPS Production), La Main Noire font aujourd'hui danser les mélomanes et sont incontournables dans les sélections de hits. Dans la foulée du succès, la division s'installe. Extra Musica a perdu certains de ses co-fondateurs tels que Quentin Moyascko, Oxygène, Durell Loemba, Guy-Guy Fall, Abilissi et bien d'autres. Après ces départs, Roga Roga forme Extra Musica Zangul avec de nouveaux musiciens, Quentin Moyascko fonde son groupe Extra Musica International, et Oxygène créé International Zangul. Emoussé mais pas ébranlé, Extra Musica Zangul résiste. Roga Roga demeure à la manœuvre avec une rumba aussi mélodieuse que dansante à souhait. Le dernier tube en date, Bokoko, a donné une nouvelle jeunesse au groupe qui débarque à Abidjan pour faire le show.