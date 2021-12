Cote d'Ivoire: Arbre de Noël/ Gendarmerie nationale - 1000 enfants reçoivent des cadeaux

C'est sous une pluie battante que 1000 enfants de gendarmes ont vécu la magie de la Noël, le lundi 27 décembre.

Dans une ambiance de fête, ces tout-petits dont l'âge varie de un à douze ans se sont amusés en présence de clowns avec la prestation d'artistes tels Ks Bloom, Roma Chiyaya et Obam's.

Cette initiative de l'Association des épouses de gendarme de Côte d'Ivoire (Aegci), en partenariat avec l'appui d'une maison d'assurance, a permis à ces mômes de repartir avec plusieurs jouets de tous genres.

Parrain de la cérémonie, le Commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le Général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, s'est félicité de l'initiative des épouses de gendarmes. Avant de remettre, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, une enveloppe de deux millions de Francs Cfa aux enfants orphelins de gendarmes.

Saisissant l'occasion, le Commandant supérieur de la gendarmerie a invité ses frères d'armes à se marier massivement en 2022. Parce que la gendarmerie est un corps d'élite qui doit donner l'exemple sur tous les plans et un gendarme doit, précise-t-il, avoir un mental fort qui passe par l'équilibre de son foyer. " Un bon gendarme doit être marié. Se marier est un signe de dignité, de responsabilité et la famille fait partie intégrante de la gendarmerie. Et j'en ferai un point fort en 2022 ", a-t-il promis.

Aux enfants dont les parents ont perdu la vie en cours de mission, Alexandre Apalo Touré les a exhortés à bien travailler à l'école pour relever les défis que leurs parents ont été empêchés de relever à cause de la mort. Tout en les rassurant de la disponibilité de la gendarmerie a les accueillir en son sein au moment venu.

Pour sa part, Marie Chantal Abé, présidente de l'Aegci, a exprimé toute sa gratitude au couple Apalo pour son apport dans l'organisation de cette fête. Et de dire que ces moments constituent pour les épouses de gendarmes une opportunité de se retrouver avec le général Apalo Touré pour célébrer la famille et la fraternité à l'orée du nouvel an.