Cote d'Ivoire: Tournoi du vivre-ensemble - Eric Taba cultive la fraternité sportive à M'Pouto

Eric Taba, le chef du protocole d'État, devient incontournable au sein de la jeunesse abidjanaise. Convaincu que le sport, et particulièrement le football, peut contribuer à rassembler les Ivoiriens, il n'a pas hésité un seul instant à saisir la main tendue de "1 Kookao Agency et Angle 360", organisateurs de la compétition qui a mobilisé six équipes des moins de 19 ans, le dimanche 26 décembre au stade de M'Pouto.

Après les phases éliminatoires, c'est le centre de formation Manu Fc qui a remporté la coupe. Ses pensionnaires ont battu en finale ceux de Djiro Académie Fc au terme de l'épreuve fatidique des tirs au but (6-5). Les deux équipes s'étaient neutralisées dans le temps règlementaire (3-3). Une belle petite finale qui, malheureusement, ne s'est pas achevée en présence du parrain. Une contrainte majeure de dernière minute oblige. Mais Eric Taba s'est fait représenter par Diabaté Abdoulaye, patron de Lanfiara management sport, très actif dans le milieu du football en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a eu le privilège de remettre le trophée au vainqueur. " L'ambassadeur Eric Taba a accepté de parrainer ce tournoi parce que le football et au-delà le sport est rassembleur. Le pays sort d'une situation difficile. Donc partout où on peut parler de paix, de cohésion et de renforcement des liens de fraternité entre les jeunes, Eric Taba répond toujours présent ", a fait savoir le président Abdoulaye Diabaté au nom du parrain, Eric Taba.

Au nom d'Eric Taba, il a remercié les populations, notamment la chefferie de M'Pouto pour les actions et efforts faits pour favoriser un retour rapide à une atmosphère de convivialité, de bonne entente entre les forces vives dans cette partie du District d'Abidjan.

Oupoh Guy Maxime, président du comité d'organisation de ce tournoi qui était à sa première édition, a soutenu que l'objectif visé par cette manifestation est de créer une émulation au sein des jeunes footballeurs. Et surtout de permettre à ces jeunes joueurs formés dans les écoles de football de pouvoir exprimer leurs talents. Il a surtout traduit sa gratitude au parrain, pour la promptitude avec laquelle il a répondu à sa sollicitation.