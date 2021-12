Afrique: Enfin la CAN, après moult " glissements " et incertitudes

Au bout de " glissements " et d'incertitudes autour de sa tenue, la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) de football finira par se tenir du 9 janvier au 6 février 2022 sous l'appellation de " Cameroun 2021 ". En fait, à l'origine de l'attribution de l'organisation de cette compétition, en septembre 2014, à Addis-Abeba, (Ethiopie), il était prévu qu'elle se déroulerait en ... 2019 au pays des " Lions indomptables " (et dans la foulée, celle de 2021 en Côte d'Ivoire et celle de 2023 en Guinée). Mais, pour cause de retard dans l'exécution des chantiers liés à l'évènement (stades, routes, hôtels, etc.), la Confédération africaine de football (Caf) avait dessaisi le Cameroun de l'organisation de cette Can 2019 pour la confier à l'Egypte. Ce qui avait entrainé une série de " glissements " vers 2021 pour le Cameroun, 2023 pour la Côte d'Ivoire et 2025 pour la Guinée.

C'était sans compter avec la survenue de la Covid-19 qui a entrainé un autre report à 2022, même si la compétition garderait son nom originel de " Can Cameroun 2021 ". Au point que fin mars dernier, alors qu'on aurait déjà connu le nom du successeur de l'Algérie au palmarès si la compétition s'était jouée à date échue, le tableau final des qualifiés venait seulement d'être complet.

On n'en avait pour autant pas fini avec cette incertitude qui collait à cette Can censée être la deuxième à se jouer au Cameroun, 50 ans après celle de 1972 remportée par le Congo de François M'Pelé et Jean-Michel Mbono aux dépens du Mali de Salif Keïta et de Mamadou Keïta " Capi " (3 - 2). Car, ces derniers mois de folles rumeurs ont circulé autour de son report, de sa délocalisation voire de son annulation pure et simple. En cause, ces chantiers qui semblent peiner à se terminer mais aussi cette fichue Covid-19 dont Omicron, la dernière mutation en date (avant la prochaine, selon des spécialistes), est venue faire planer un autre doute sur l'organisation de ce sommet du football continental. Non pas parce que l'Afrique est plus touchée que les autres continents, mais bien du fait que des clubs européens, gros employeurs de footballeurs africains, rechignaient à lâcher leurs joueurs qui risqueraient de choper le virus sur les terres de leurs ancêtres.

Finalement, sauf cataclysme de dernière minute, la 33ème Can se déroulera donc du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, ainsi que la Caf en avait décidé le 30 juin 2020. Six mois plus tôt, en janvier de cette année-là, la faîtière du football africain avait fait " glisser " cette Can de juin 2021 à janvier 2021. Comme quoi, peut-être jamais dans son histoire, la compétition sportive majeure en Afrique n'avait connu autant de soubresauts.

Le ballon officiel de la Can " Toghu " (nom d'un vêtement royal et traditionnel, à motifs colorés et finement brodé des peuples de la région du Nord-ouest du pays), manufacturé par Umbro, va enfin pouvoir rouler à partir du 9 janvier. Un demi-siècle après la première en 1972, le Cameroun, ce grand pays de foot et de footballeurs, accueille l'Afrique autour d'une fête qui promet d'être très belle. B. Khalifa NDIAYE