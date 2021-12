Cote d'Ivoire: Livre/ " Côte d'Ivoire - L'environnement est-il compris ? ": Des recettes pour sauvegarder notre milieu de vie

Les risques liés à la dégradation de l'environnement place l'humanité face à l'un des plus grands défis de son histoire. Ainsi, en publiant aux éditions du Cerap "Côte d'Ivoire : l'environnement est-il compris ?" Le Prof Lacina Coulibaly signe un livre important par son actualité et les enjeux qu'il soulève.

Enseignant spécialiste en agronomie et en biologie, membre de plusieurs sociétés savantes et consultant dans nombre de cabinets nationaux et internationaux sur les questions relatives à l'environnement, l'auteur dispose des outils pour poser un regard plein d'acuité sur notre milieu de vie.

Dans cet ouvrage documenté de 337 pages, Lacina Coulibaly, par ailleurs président de l'une des universités les plus performantes de Côte d'Ivoire, en l'occurrence l'université polytechnique de Man, définit les concepts en lien avec l'environnement et traite de l'interaction entre les problèmes de pollution locale et leurs incidences sur l'environnement mondial.

En auscultant avec minutie les notions, Lacina Coulibaly met en lumière le péril qui nous guette, et ils sont légion : les changements climatiques dont chacun ressent les effets, la déforestation, la désertification, les retombées acides, la contamination de la chaîne alimentaire ainsi que les risques sanitaires variés et les catastrophes naturelles.

L'intérêt de ce livre réside dans le fait que l'auteur ne se contente pas de dresser un tableau sombre. Il propose également des solutions. Celles-ci passent d'abord par une prise de conscience collective, une gestion de l'environnement global et des politiques agricoles et forestières bien planifiées. En somme, " Côte d'Ivoire : l'environnement est-il compris? " est à la fois un cri d'alerte et un plaidoyer sur la nécessité de préserver l'environnement.