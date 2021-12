Congo-Kinshasa: Congo 30 juin - Epicentre d'une nouvelle Guerre froide entre Washington et Beijing

*La RDC a tous les atouts pour devenir une autre Chine en Afrique. C'est ma conviction ferme. Quand on fait la comparaison, les deux pays ont un vaste territoire. La Chine d'ailleurs ne compte que 7% de terres arables pour nourrir 1,4 milliards d'habitants. Une grande partie du territoire chinois est composée des sables, montagnes et désert.

La Chine fait face aux catastrophes naturelles tous les ans. Mais la RDC est d'abord un scandale géologique avec 50% de terres arables. Le Congo n'enregistre pas fréquemment les cas de tremblement de terre, d'inondation. Le Congo a tout, le soleil, les fleuves, les forêts, les mines. Le Congo a aussi une population trop jeune, dynamique. Donc la RDC a des avantages considérables pour être la Chine de l'Afrique " .

Ces propos sont de Zhu Jing, ambassadeur de Chine en RDC. Ils datent du 16 décembre 2021.

Ils sont d'un grand intérêt pour notre pays en ce qu'ils confirment ceux de l'américain Bill Richardson, à l'époque envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs, tenus le 5 novembre 1997 devant la chambre des Représentants. En voici l'extrait de l'ouvrage " Stratégie du chaos" de Patrick Mbeko, page 595, Editions de l'Erablière (3 novembre 2014) : " En novembre 1997, devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Représentants, l'envoyé spécial de Bill Clinton dans les Grands-Lacs, Bill Richardson, déclare : ' La République Démocratique du Congo revêt une très grande importance pour les intérêts des Etats-Unis en Afrique.

(... ) La RDC est essentielle pour ce qui est des intérêts américains, parce qu'elle est appelée à devenir le moteur de la croissance en Afrique centrale, en raison de sa situation stratégique. La RDC constitue un pont entre les pays en développement de l'Afrique australe et orientale, et des pays pauvres d'Afrique centrale.

(... ) La RDC offre des possibilités immenses pour ce qui est de son développement économique et des investissements américains : elle possède 13 % des réserves hydroélectriques du monde, 20 % des réserves de cobalt au monde, 18 % des réserves de diamant à usage industriel au monde, 6% des réserves de cuivre du monde, des sols fertiles pour l'agriculture... et enfin la moitié des forêts tropicales d'Afrique'".

En 24 ans d'écart, deux diplomates symbolisant les deux systèmes idéologiques antagonistes à régenter aujourd'hui le monde nous disent, à nous Congolais, la même chose : nous avons tous les atouts de devenir une puissance en Afrique. Ils le font en faisant parler des chiffres.

La Chine, particulièrement, se distingue par rapport à la superficie arable : 50 % pour la RDC, et 7 % pour elle-même.

Contraste saisissant : avec ses 7%, Beijing assure pourtant l'autosuffisance alimentaire à près d'un milliard et demi d'habitants. Par contre, avec ses 50 % de terres arables, Kinshasa se révèle incapable de nourrir ses 100 millions d'habitants !

Pire, de 1960 à 2021, soit 61 ans d'indépendance, la RDC a bénéficié de tous les programmes de coopération agricole financés par toutes les puissances agricoles mondiales, en plus de celui des Nations Unies.

Au final, l'autosuffisance escomptée ne (re) vient toujours pas. Au contraire, ce n'est pas moins d'un milliard de dollar US - sur un budget annuel réalisable de cinq milliards - qu'on affecte à l'importation des denrées alimentaires. Et encore, des denrées auxquelles 80 sinon 90 % des Congolais n'ont pas accès.

La pire des humiliations est que des pays à superficie étroite comme le Japon nous font des dons de riz que certains responsables congolais se permettent d'ailleurs de voler, le terme correct " détourner " n'ayant pas l'impact voulu.

Certes, on aurait bien souhaité voir des mégastructures du genre Bukanga Lonzo essaimer sur toute l'étendue du pays.

Hélas ! Doublement ou triplement hélas : pendant qu'on se régale plutôt autour des questions relevant du juridique, du judiciaire et du juridisme, on aurait pu envisager la relance de ce gros projet avec les " petits " projets dans d'autres provinces avec des financements inférieurs, mais bien ciblés.

Conséquence : deux ans après que le Président Félix Tshisekedi ait annoncé la " revanche du sol sur le sous-sol " , ministères, gouvernorats de province, services connexes tardent à concrétiser cette recommandation, si seulement ils s'y sont déjà mis.

Là, cependant, n'est pas le problème

En revenant aux propos de Zhu Jing et de Bill Richardson, la préoccupation est de savoir si la partie congolaise est déjà passée à la certification de ses ressources. En d'autres termes, en prenant le diplomate américain au mot, est-ce que la République Démocratique du Congo est capable, à ce jour, de démontrer qu'effectivement elle possède 13 % des réserves hydroélectriques du monde, 20 % des réserves de cobalt au monde, 18 % des réserves de diamant à usage industriel au monde et 6% des réserves de cuivre du monde ?

Et encore, est-elle en mesure non seulement d'une contre-expertise, mais en plus d'une valorisation chiffrée, par exemple, en dollars ?

Car, lorsque Bill Richardson avance en 1997 que les réserves en cobalt sont de 18 %, le Congolais a le droit de savoir s'il s'agit des réserves disponibles à partir de cette année-là ou à partir d'une estimation antérieure ou ultérieure !

Si tel est le cas, on a la possibilité de savoir qu'avec une production annuelle moyenne d'autant de tonnes, les réserves vont s'épuiser dans un tel nombre d'années.

Moralité : aussi longtemps que ces données ne seront ni disponibles, ni maîtrisées, on nous rebattre les oreilles avec des contrats américain, canadien, belge, chinois, français, nippon, malaisien, britannique, australien, allemand, indien, brésilien, russe, turc etc. dans l'exploitation du cobalt, du cuivre, du fer, du pétrole, du bois, de l'or, du coltan, du coton, des chenilles sans jamais pour la RDC de s'en sortir.

Au fait, de quelle autorité peut-on disposer dans sa propre maison quand on ne sait pas de combien de chambres, de quels mobiliers, de quelle vaisselle, de quels vêtements, de quels appareils ménagers, bref de quel patrimoine y dispose-t-on !

Si j'étais alors le Président de la République, je décréterais 2022 comme Année du Chiffrage de toutes les ressources humaines et naturelles (recensement général de la population et des biens), de sorte qu'en 2023, tous les Congolais connaissent ce qu'ils sont et ce qu'ils ont.

Et décident de la planification de l'exploitation des ressources naturelles détectées et télédétectées.

Ça mettrait le Congolais, dans tous les cas de figure, à l'abri des pressions des puissances étrangères qui font de notre pays l'épicentre de la nouvelle Guerre froide entre Washington et Beijing.

La sagesse populaire enseigne que là où deux éléphants se battent (ne lisez pas ébattent et honni soit mal qui y pense), c'est l'herbe qui en pâtit.

Le Congo ressemble à cette herbe au moment où c'est sur son sol que les deux plus grandes puissances économiques et militaires du moment (États-Unis et Chine justement) se rentrent dedans à l'initiative plus de Washington (plus de 200 ans au Congo bien avant Berlin 1885) que de Beijing (à peine une quinzaine d'années) dans le même secteur minier.

Le Congolais est en droit de faire ce qu'il veut de son diamant, de son pétrole, de son bois, de son cuivre, de ses gorilles, de son cobalt, de son maïs ou de son coltan.

A moins que nous n'ayons jamais été indépendants le 30 juin 1960. Auquel cas - on devine la suite - demeuré ressortissants belges la veille de cette date, nous soyons restés Belges. Donc, par effet d'entraînement, Européens...