Algérie: Ghardaia - 1272 logements et 1311 parcelles attribués en 2021

Ghardaia — Pas moins de 1.272 logements, toutes formules confondues, et 1.311 décisions d'attribution de parcelles destinées à l'auto-construction avec une aide de l'Etat d'un million de dinars ont été attribués à leurs bénéficiaires durant l'année 2021 dans la wilaya de Ghardaia, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale du logement (DL).

Ces logements se répartissent selon les formules de location-vente (300) de l'agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), 100 à Ghardaia et 200 à Bounoura, ainsi que 972 logements publics locatifs (LPL), 841 à Ghardaia et 131 à Guerrara, a détaillé Ali Djerbal, directeur du Logement de Ghardaia.

Le nombre de logements attribués a connu de nombreuses difficultés pour leur achèvement suite à l'impact de la pandémie du coronavirus qui a forcé de nombreuses entreprises à ralentir, voire à stopper leurs activités par manque de matériaux de construction et de main d'œuvre qualifiée, a-t-il fait savoir.

En ce qui concerne l'auto-construction, ce sont 1.311 parcelles individuelles d'une superficie de 200 M2 chacune, accompagnée d'une aides de l'Etat d'un million de dinars par parcelle, qui ont été également remises à leurs bénéficiaires dans les différentes communes de la wilaya, ainsi que 71 parcelles avec aide dans la nouvelle wilaya d'El-Menea durant la même période, a ajouté le responsable.

Des efforts sont consentis en dépit de la situation sanitaire de pandémie du coronavirus pour l'achèvement et la réception des logements dans les délais impartis, et conformément aux conditions requises notamment dans le volet qualité et parachèvement des travaux de raccordement aux réseaux divers et des aménagements extérieurs, a souligné M.Djerbal.

Parallèlement, les pouvoirs publics ont lancé après dégel le projet de réhabilitation et de restauration des habitations menaçant ruine, pour un montant d'un milliard de DA, dans les ksour de Métlili, El-Atteuf, Mélika, Béni-Isguen, Bounoura, Ghardaïa, Berriane et Guerrara, a-t-il encore précisé.

Ce programme de réhabilitation et de restauration, géré par le secteur de l'Habitat, vise à revaloriser et à sauvegarder ces habitations patrimoniales existantes dans des Ksour "classés patrimoine culturel" et à améliorer le cadre de vie des habitants de ces espaces chargés d'histoire, a-t-il soutenu.

Le parc de logement dans les wilayas de Ghardaia et El-Menea est de 143.481 unités, tous types confondus, soit 124.562 unités à Ghardaïa et 18.919 unités à El-Menea, avec un taux d'occupation par logement (TOL) de 3,7 personnes par habitation, selon les données de la direction du logement de la wilaya de Ghardaia à décembre 2021.